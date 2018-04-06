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    Eskişehir'de tören alanında gergin anlar!

    Hürriyet Haber
    06.04.2018 - 11:25 | Son Güncelleme:

    Eskişehir'deki üniversite katliamında ölen 4 akademisyen için üniversitede tören düzenlendi. Acı aileler, saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki gösterip üzerine yürüdü.

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    • Eskişehir’de tören alanında gergin anlar
    • Eskişehir’de tören alanında gergin anlar
    • Eskişehir’de tören alanında gergin anlar
    • Eskişehir’de tören alanında gergin anlar

    Akademi dünyası dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi. Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenleniyor.

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    ESKİŞEHİR’DE ACILI AİLELERDEN TEPKİ

    Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesinde düzenlenen silahlı saldırının ardından cenazeler için düzenlenen törende acılı aileler tepki gösterdi. Cenaze için tören alanında bekleyen bazı aileler, yakınlarının korunamadığını iddia ettiler. Tören yerine cenazelerin kendilerine verilmesini isteyen aileleri Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve diğer yetkililer ikna ve teselli etmeye çalıştı.

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    REKTÖRÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER 

    Törenin olacağı alan geniş güvenlik önlemleri alınırken, alan öğrenciler ve öğretim üyeleri ile cenaze yakınları tarafından dolduruldu. Cenazelerin başında bekleyen aileler dua ederek, uzun süre tabuta sarıldı. Tören sırasında aile yaşanan olay nedeniyle üniversite yönetimine büyük tepki gösterdi. Öldürülen akademisyenlerin yakınları saldırıda ihmal olduğu iddiasıyla rektöre tepki göstererek üzerine yürüdü. 

    Eskişehirde tören alanında gergin anlar

    AİLELER FERYATLAR İÇİNDE CENAZELERİ MORGDAN ALDI

    Cenazeler otopsinin ardından ailelere teslim edilerek tören alanına götürüldü. Cenaze teslimi sırasında Mikail Yalçın ve Serdar Çaylak'ın aileleri feryatlar içerisinde tabutları sırtladı.

    Cenaze teslimi sırasında aileler, morg kapısının önünde sinir krizleri geçirdi.

    Hayatını kaybeden akademisyen Serdar Çaylak’ın tabutunun morg kapısından çıkarıldığı esnada aile yakınları, “Eskişehir sana hakkım haram olsun bir yavrumuza sahip çıkamadın. Hakkım haram olsun sana” şeklinde acılarını dile getirdi.

     

    Üniversitede saldırı sonucu öldürülen 4 araştırma görevlisi için tören düzenlendiAkademi dünyası dün Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamla sarsıldı. Darbe girişiminin ardından, araştırma görevlisi olduğu Eğitim Fakültesi’nde çok sayıda kişiyi ‘FETÖ’cü diye ihbar eden, ihraç edilmelerine yol açan Volkan Bayar dün de silahla dehşet saçıp dört can aldı. Fakülte çalışanları isyanda: Çok şikâyet ettik, hep korundu... Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Bayar'ın olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi. Öte yandan silahlı saldırının ardından hayatını kaybedenlerin yakınları cenazeleri aldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı üniversitenin rektörlük binası önünde resmi tören düzenlendi.
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    Etiketler: rektör , gerginlik , gündem
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