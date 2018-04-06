Göz göre göre gelen katliam

ESKİŞEHİR'deki Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne dün elinde tabancayla giren araştırma görevlisi Volkan Bayar, dehşet saçtı. Dört akademisyeni öldüren Volkan Bayar, fakülteye gelen polislere elindeki tabancayla teslim oldu. Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar hakkında, akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle yürütülen soruşturma olduğunu açıkladı.



Osmangazi Üniversitesi'nin Meşelik Kampusu'ndaki Eğitim Fakültesi'ne dün saat 15.00 sıralarında gelen araştırma görevlisi Volkan Bayar, önce fakültenin ikinci katına çıktı. Burada cebinden tabancasını çıkarıp, odasına girdiği fakülte sekreteri Fatih Özmutlu'ya ateş etti. Özmutlu’yu vurduktan sonra yan odaya geçen Volkan Bayar, buradaki Dekan Yardımcısı Mikail Yalçın'a ateş etti. Volkan Bayar, ardından üçüncü kata çıktı ve buradaki odada bulunan araştırma görevlileri Serdar Çağlar ve Yasir Armağan'a da art arda ateş etti. Silah seslerinin yankılandığı fakültede büyük panik yaşanırken, ihbar üzerine kampusa çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.









SİLAHIYLA TESLİM OLDU

Volkan Bayar, fakülte binasının kapısına gelen polislere elindeki tabancayla birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Volkan Bayar, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gelen sağlık ekipleri, vurulan dört kişinin de olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Büyük korku yaşayan öğrenciler ve öğretim görevlileri üzerlerindeki şoku uzun süre atamadı.



REKTÖR OLAYI ANLATTI

Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, Volkan Bayar’ın önce fakülte dekanının odasına girdiğini belirterek şunları anlattı: “Eğitim Fakültesi Dekanı’nın makamına elinde tabancayla girmiş. Dekan Bey odada yokmuş, tesadüfen fakülte sekreterimiz odadaymış, Fatih Bey’i vurmuş. Daha sonra yan odadaki dekan yardımcımıza ateş etmiş. Sonra üst katta bir öğretim üyemizi ve bir araştırma görevlisini vurmuş. Tabanca tutukluk yapmış. Elinde silahla fakülteden çıkmış. Güvenlikçiler takip etmiş. Uzaklaşırken polis yakalamış. Dört vefatımız var. ESOGÜ camiasına ve arkadaşlarımızın ailelerine baş sağlığı diliyorum.”



‘SORUŞTURMA VARDI’

Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen, saldırganla ilgili de şu bilgileri verdi: "Yükseköğretim Kanunu'nun 35'inci maddesi kapsamında, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden doktora yapmak üzere üniversitemize geldi. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle hakkında yürütülen soruşturma vardı. Problemli bir kişiydi."



Eğitim Fakültesi'nde dün öğleden sonra ve bugün yapılacak tüm sınavlar ertelendi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.



EŞİ 'DUR' DİYE BAĞIRMIŞ

Saldırgan Bayar’ın eşi Aylin Seda Bayar’ın da aynı fakültede araştırma görevlisi olduğu öğrenildi. Olay sırasında Bayar’ın odasında olduğu, silah seslerinin ardından odasından çıkarak eşini elinde silahla gördüğü arkasından bağırarak, “Volkan dur, ne yapıyorsun” dediği kaydedildi.



PİŞMAN DEĞİLİM

Araştırma görevlisi Volkan Bayar, saldırının ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Bayar’ın ilk ifadesinde, “Hayatımı mahvettiler, pişman değilim, ben yaptım” dediği öğrenildi. Katil zanlısının olayda kullandığı tabancanın ‘bulundurma ruhsatı’ olduğu, taşıma ruhsatı olmamasına rağmen sürekli üzerinde taşıdığı da belirlendi. / Fevzi KIZILKOYUN







İLK HEDEF DEKAN KONUŞTU

SALDIRIDA asıl hedefin Eğitim Fakültesi Dekanı Cemil Yücel olduğu ortaya çıktı. O sırada okul dışında olduğu için kurtulan Dekan Yücel, dehşetin ardından fakülte önüne geldi. Prof. Dr. Yücel, şunları söyledi: “Saldırgan Volkan Bayar, araştırma görevlisi. Kendisi akli dengesi yerinde olmayan bir insan. Pek çok kişiyi sürekli şikâyet eden bir kişi. Önce benim odama geliyor. Beni bulamayınca sırasıyla diğer odalara giriyor. 4 arkadaşımızın görev başında şehit olduğunu öğrendik. Ben bir program için dışarıdaydım. Ancak korkulan bir insandı.”

'BİR ŞARJÖRE BAKAR DİYORDU'

Prof. Dr. Engin Karadağ (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi eski Dekan Yardımcısı): “2016-2018’de fakültede görev yaptım. 15 Temmuz’dan sonra Volkan Bayar fakültenin tamamını FETÖ’cülükle suçladı. Bununla ilgili emniyete çeşitli dilekçeler verdik. Emniyet soruşturma başlattı. Bayar, aslında Tokat Üniversitesi personeli ama doktorasını yapması için Osmangazi’ye gönderilmiş biri. Tokat’tan geldi. Darbeden sonra bu kişi herkesi Osmangazi Üniversitesi’nde FETÖ yapılanması olduğu gerekçesiyle emniyete şikâyet etti. Bunların dilekçeleri ve diğer kanıtları ile Osmangazi Üniversitesi eski dekanı Selahattin Turan ve diğerleri görevden alındı. Bu kişilerin de 6 ay önce mahkemeleri bitti ve beraat ettiler.



2017 ocak ayında ben dekan yardımcısıyken diğer hocamız Cemil Yücel ile birlikte rektör ve rektör yardımcılarına gittik. Dedik ki “Bu iş cinayete kadar gidiyor, herkesi tehdit ediyor. ‘Bir şarjöre bakar’ diyor. Bununla ilgili kayıtlar var. Sürecin böyle sonuçlanacağı belliydi. Birileri FETÖ’cü olabilir, ama herkes olamaz. O, herkesi suçluyordu. Emniyet Müdürlüğü, KOM, İstihbarat Daire Başkanı’nın da bundan haberi var. Rektörlüğün odasında onlarla toplantı da yaptık ve ‘Volkan Bayar için bir önlem alın’ dedik.”



200’ÜN ÜZERİNDE KİŞİYİ FETÖ’CÜ İLAN ETTİ

Prof.Dr. Mustafa Baloğlu (Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eski Dekanı): “Bu şahsın eski dekanlık görevini yaptım. Bu kişi FETÖ’den atılmış biri değil. Yüzlerce kişiyi FETÖ’cü diye şikâyet etmiş biri. 200’ün üzerinde kişiyi şikâyet etti. Abartı değil bu rakam. Şikâyet ettiği kişilerin çoğuna işlem yapılmadı. Çoğu beraat etti. Onunla ilgili süren birçok soruşturma var. Benimle ilgili de 2 dava var.” / Gülseven ÖZKAN







YÖK BAŞKANI: SAVCILIK AYDINLATACAK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç da Twitter’dan yayınladığı paylaşımlarda, olayı savcılığın açtığı soruşturmanın aydınlatacağını belirterek “Başta Eskişehir Osmangazi Üniversitesi camiası olmak üzere bütün akademik camiamızın başı sağ olsun” dedi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da dün Cumhurbaşkanlığı’nda kabul ettiği YÖK Başkanı Saraç’tan saldırı hakkında bilgi aldı.



YÖK de Volkan Bayar hakkında müfteri olduğuna dair Başkanlığa 3 şikâyet dilekçesinin verildiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bu dilekçeler YÖK kanunu uyarınca işlem yapmakla görevli ve yetkili olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğü’ne gereği yapılmak üzere iletilmiştir. Rektörlük tarafından kişi hakkında önceden açılmış olan soruşturmanın devam ettiği bilgisi verilmiştir. YÖK Başkanı, Yükseköğretim Denetleme Kurulu’ndan bir üyeyi idari soruşturma yapmak üzere görevlendirmiştir.” / Eğitim Servisi



EŞİ 2 GÜN ÖNCE TEHDİT ETMİŞTİ

KATİL zanlısı Volkan Bayar’ın şikayeti üzerine yargılanıp beraat eden ve üniversiteden ihraç edilen Yrd. Doç. Yalçın Bay şöyle dedi: “Volkan Bayar beni FETÖ’cülükle suçladı, şikâyet etti. Hakkımda soruşturma açıldı. Ama mahkemeden beraat ettim. Üniversiteden ise ihraç edildim. Kendisi FETÖ’cü olmasına rağmen milliyetçi ve Atatürkçü akademisyenleri FETÖ’cü diye şikayet ediyor. Türkiye genelinde 102 akademisyeni şikâyet etmiş. İftira attığı için savcılığa başvurmuştum. Savcılık onun vatandandaşlık görevini yaptığını söyledi. Şimdi Volkan Bayar vatandaşlık görevi mi yapıyor? Kimin adına bunu yapıyor?



FETÖ EVLERİNDE Mİ KALDI?

Bu şahsın Milli Eğitim Bakanlığı’nda da dosyası karışık. Savcılıkta MEB bursu ile ABD’ye gidip yüksek lisans eğitimi aldığını, FETÖ evlerinde kaldığını söylemiş. Ben de MEB’e sordum, onlar da kaydı olmadığını belirtti. Volkan Bayar’a ‘tetikçi’ dediğim için 6 ay ceza aldım. Mahkeme çıkışında bu salı günü eşi Aylin Bayar ‘Klavye delikanlıları, ben size ne yaptıracağımı biliyorum. Bunun hesabını vereceksiniz. Canımızı sıkmayın, 24 kurşuna bakar” dedi. Ben Volkan Bayar’ı YÖK ile savcılığa şikâyet ettim. Osmangazi Rektörü bu adamı koruyor. Milliyetçi bir akademisyen olarak FETÖ ile hiçbir bağım yok. Olay günü de eşim Neslihan Bay’ın odasına çıkıyor. Ama eşim sınavda olduğu için kurtuluyor.” / Eğitim Servisi







MAHKEMEDE BİLE 'TEK TEK HESABINI SORACAĞIM' DEDİ

VOLKAN Bayar’ın, katlettiği Yasir Armağan ve Mikail Yalçın’ın da aralarında olduğu çok sayıda akademisyen hakkında FETÖ’cü oldukları iddiasıyla yazılı ihbarda bulunduğu ve açılan davalarda tanık olarak dinlendiği ortaya çıktı.



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi’ndeyken hakkında beş soruşturma açılan Bayar, Eskişehir’de de bir soruşturma geçirdi. 15 Temmuz sonrasında Bayar, bölümdeki akademisyenleri FETÖ’cü diye ihbar etti. Bayar’ın da aralarında olduğu itirafçıların iddialarını dikkate alan savcılık, 26’sı tutuklu 35 sanık hakkında Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açtı. 23 Mayıs 2017’deki ilk duruşmada tanık olarak dinlenen Bayar, “Yapılanmanın kökü çok daha derinlere dayanıyor. Bunlar çok büyük mafyalar. Onlardan da tek tek hesabını soracağım” dedi.



SUÇLADIĞI HOCA BERAAT ETTİ

Bayar, tez danışmanı olan Prof. Ahmet Aypay’ın FETÖ’cü olduğunu savunarak, “Ne kadar FETÖ’cü tanıdığım varsa irtibatta” dedi. Bayar, öldürdüğü Mikail Yalçın’ın Facebook’ta FETÖ’cü akademisyenleri övdüğünü savunarak, ‘Bunlar çok iyi insanlardır. Asla devlete başkaldırıda bulunmazlar gibi şeyler söylemiştir” diye konuştu. O tarihte tutuklu yargılanan Aybay, Bayar’ın sorunlu biri olduğunu, iftira attığını savundu. Aybay adına tanık olarak dinlenen Mikail Yalçın ise “2012’den beri tez danışmanımdır. Asla şüpheleneceğim bir gözlemim, duyumum olmadı” dedi. Aybay beraat etti. Bayar’ın savları üzerine ikinci grup akademisyen hakkında Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanıklar arasında Yasir Armağan da vardı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Bayar, Armağan’ı da suçladı. / İsmail SAYMAZ



EŞİ DE GÖZALTINDA

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 3 savcının soruşturmayı yürüttüğünü belirterek şunları söyledi: “Volkan Bayar, emniyette şu ifadede bulunmuştur; Volkan Bayar, kendisi ve eşi hakkında sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu iddiası ile Yasir Armağan tarafından şikayet edilmiş. Soruşturma kapsamında soruşturmacı bunların savunmasını almak üzere yazı yazıyor. Bugün bu zarf eline geçince eşini de çağırıyor zarfı okuyor. Sinirlendiğini aşağıda otoparktaki aracında silahını alarak olayı işlediğini ifade etmiş. Bu bilgiyi açıklamak istedik. Çünkü olay çok farklı yönlere çekilmek isteniyor. Volkan Bayar’ın eşi de gözaltına alınmıştır.”