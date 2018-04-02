3844 TERÖRİST ETKİSİZ

“Şu an itibariyle Afrin’de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 844. Şimdi Tel Rıfat ve diğer bölgeler teröristlerden temizleniyor. Kuyruğunu kıstırıp kaçabilen teröristler kaçtı, kaçamayanlar yok olup gitti. Sadece Zeytin Dalı harekâtında sadece TSK’nin 52 şehidi bulunuyor.

Bazıları rahatsız, Türkiye’ye Fransız olanlar rahatsız. Ama biz dimdik yolumuzda yürüyeceğiz. Türkiye’ye sataşmasınlar. İsrail’in Başbakanı muhatabım değil de, bir laf etmiş. Şu ettiği lafa bak. Onların ordusu hiçbir zaman zulüm yapmamış. Bunların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, ağızları, dilleri var hakkı söylemez, kalpleri mühürlü. Yahu dünyada İsrail ordusunun ne kadar zalim olduğunu benim anlatmama gerek yok. İsrail ordusu ve İsrail mazlumlara karşı cesur, ama mazlumların dışında cesur değil korkak, ürkek. Zalimler hiçbir zaman zafer anıtı dikemez. Kalkmış bizim Afrin’de mazlumlara kalkıp da oralarda askerimizin zulmettiğini söylüyor.

Ey Netanyahu, sen çok zayıfsın, çok garipsin, bir defa kendine çekidüzen ver. Biz teröristlerle uğraşıyoruz ama senin derdin teröristler değil çünkü sen terör devletisin. Ve terör devleti olarak da işte Gazze’de Kudüs’te yaptıkların ortada. Yahu senin dünyada doğru dürüst sevenin yok. İşte BM’de Kudüs’le ilgili attığın adıma aldığın cevap ortada. ‘Benim nükleer silahım var’ diye hava atma. Yeri geldiği zaman o nükleer silahlar da çalışmaz. Şunu bileceksin mazlumla uğraşma. Alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste. Dünyada dolaşacak, gezecek yer bulamazsın. Onun için bizimle uğraşma ve dürüst ol. Dürüst olmadığın sürece hiçbir zaman bizden de olumlu bir kelam bulamazsın.

HADDİNİ BİLECEKSİN

Terör örgütlerinden temizlediğimiz yerlerde bayrağımızın dalgalanmasından rahatsız olanlar, aynı yerlerde daha önce dalgalanan paçavraların sözünü bile etmezler. Bunların karın ağrısını sebebi Türk milletidir. Dünyanın dört bir yanından gelip hiçbir değere saygı duymadan en acımasız, en zalim şekilde coğrafyamızı çiğneyenlere ses çıkartmayanların Türkiye’den şikâyet etmeye hakları kesinlikle yoktur. Bizim sömürgecilik, işgalcilik ayıbımız yoktur. Ey Netanyahu, sen işgalcisin ve şu anda işgalci olarak o topraklara bulunuyorsun. Aynı zamanda sen bir teröristsin. Zira o mazlum Filistinlilere sizin yaptıklarınızı tarih kaydediyor. Ve bunu hiçbir zaman unutmayacaklar, unutmayacağız. İnanıyorum ki İsrail halkı senin bu yaptıklarından rahatsız. Sen kalkıp da bizim Afrin harekâtına söz söyleyecek kıratta değilsin. Önce haddini bu noktada bileceksin. Bizim terör örgütleriyle birlikte yürüme, onlarla yoldaşlık yapma gibi ayıbımız da yoktur. Bölgemizde yeni Sykes Picot paylaşımlarının yapılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz.

TAKDİRLE TAKİP EDİYORUZ

Amerika’nın Suriye politikasındaki kısmi de olsa bazı müspet değişiklikleri takdirle takip ediyoruz. Coğrafyamızın terör örgütlerinden arındırılması konusunda bölge devletleriyle olduğu gibi Amerika ile de yakından çalışmaktan memnuniyet duyarız. Fransa’dan asla duymak istemeyeceğimiz ve kendilerine de hiç yakıştıramadığımız beyanlar, görüşmeler, haberler geldi. Adana bu Fransızları iyi bilir, Fransızlar da Adana’yı iyi bilir. Geçmişte hem Fransız işgalcilerin kendilerine hem de onların besleyip büyüttüğü Ermeni çetelerine en güzel cevabı Adana vermiştir. Eli kanlı terör örgütü PYD’yi desteklemek için çırpınanlara, Elysee Sarayı’nda ağırlayanlara Adana’nın Rabiamızla bir mesajı herhalde olacaktır. Buradan öyle bir haykırın ki yankısı da Paris’ten duyulsun: Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.”

‘BU DEĞİŞİMİN ÇARPICI FOTOĞRAFI’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Zeytin Dalı harekâtına katılan askerlerle Oğulpınar Hudut Karakolu’nda bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve komuta kademesi tarafından ilk defa Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinde kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeni kamuflajını giyerek askerlere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile harekâta destek vermek ve askerlerle buluşmak üzere Hatay’a gelen çok sayıda sanatçı ve sporcu da Oğulpınar Hudut Karakolu’nda buluştu. Sanat ve spor camiasının temsilcileriyle askerleri ziyaretlerinde karşılaşmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Kahraman Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek üzere burada bulunan sizler bu ülkenin gerçek sanatçılarısınız, gerçek sporcularısınız. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk, hatta onların tüm değerlerine, tüm başarılarına düşman sanatçılar ve sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları giderek azalıyor. Değişim zaten böyle bir şeydir. Sadece bir alanda ileriye doğru adımlar atarken, diğer alanlarda geride kalamazsınız. Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarılarıyla, ekonomideki atılımlarıyla, diplomasideki dik duruşuyla velhasıl her alanda birden gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz manzara, işte bu değişimin en güzel ifadesidir, en çarpıcı fotoğrafıdır. Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum. Türk milleti son örnekleri Çanakkale’de İstiklal Harbi’mizde görülen tarihi bir kenetlenme içindedir. Belli kesimler tarafından yapılan onca itibar suikastına, haydutluğa rağmen sanatçılarımız ve sporcularımızın buradaki varlığı dahi bu kenetlenmenin işaretlerinden biridir.”

BÜYÜME RAKAMININ ALTINDA EZİLİRSİNİZ

“Birileri çıkmış ekonomide yok durum şöyledir, yok böyledir. Ekonomi evelallah büyümede 7.4, ya bir ülkenin ekonomisi zaten bunlarla ölçülüyor. Yok kurmuş, yok buymuş, geç o işleri. Şu anda bu ülke 160 milyar dolar yıllık ihracat hacmine kavuşmuşsa dünya pazarlarında demek ki bu ülkenin yeri çok büyük. İhracatın artması demek üretimin, istihdamın, ticaretin artması demektir. Büyüme gelip de sizin başınıza düşecek değil. İşte bunlara bakıp büyümeyi göreceksiniz. Zaten başınıza düşecek olursa öyle bir büyüme rakamının altında ezilip gidersiniz. Biz kimin ne dediğine değil milletimizin ne istediğine bakacak ve ona göre yolumuza devam edeceğiz.”

KOSOVA TEPKİSİ

“FETÖ’yü de kovalıyoruz. Kosova’dan 6 tanesini paketleyip getirdi Milli İstihbarat, Pensilvanya da gelecek. Öyle bir yere kadar kaçarsın. Nihayeti yok bu işin. Kosova’daki son operasyon ne ilktir ne de son olacaktır. Buradan, Kosova Cumhurbaşkanı’na teşekkür ediyorum. Ama Başbakan’a da ‘Yazıklar olsun’ diyorum. Zira FETÖ terör örgütünün bu mensuplarını bize veren istihbaratçıları, İçişleri Bakanı’nı görevden almak tarihi bir hatadır. Zira onlar görevini yaptı.”