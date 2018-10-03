Nişanlısı Suudi konsolosluğu önünde kayıp gazeteciyi bekliyor
Suud vatandaşı olan gazeteci Cemal Kaşıkcı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na dün girdiği ve bir daha çıkmadığı medyaya yansımıştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün akşam saatlerinde kabine toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında, olayı doğrulamış ve "Bizdeki bilgilere göre bu kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğu'nda. Takip etmeye devam edeceğiz." demişti. Kaşıkçı'nın nişanlısının dün akşam saatlerinden beri konsolosluk önündeki bekleyişi ise sürüyor. Edinilen bilgiye göre Cemal Kaşıkcı dün öğle saatlerinde nişanlısı Hatice A. ile birlikte bazı evrak işlemleri için Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na geldi. Nişanlısı Hatice A. konsolosluktan çıkarken, Cemal Kaşıkcı'nın burada tutulduğu iddia edildi.
Cemal Kaşıkcı'nın nişanlısı ve bazı yetkililer, Kaşıkcı'yı konsolosluk önünde bekliyor.
Konsolosluk önüne gelenlerden birisi de Türk-Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı oldu. Kışlakçı, Cemal Kaşıkcı'nın bir an önce buradan çıkarılmasını beklediklerini söyledi.
Kışlakçı, "Cemal bey dün öğlen saat bir buçukta buraya gelmişti. Bazı resmi evraklara ihtiyacı vardı. Bu kapıdan girdi ve hâlâ çıkmadı. İki gün geçti aradan. Biz de Türk-Arap Medya Derneği olarak Cemal Kaşıkçı'nın buradan çıkmasını bekliyoruz.
Suudi yetkililerden salıverilmesi yönünde talebimiz var. Cemal beyin üzerine herhangi bir dava konusu yok. Suudi Arabistan'da yaşanan kral değişimi ile birlikte Cemal bey de tutuklanan insanlar arasındaydı. Ancak ilk bırakılanlardan biri oldu. Cemal bey de artık burada yaşamak yerine Amerika Birleşik Devletleri'ne yerleşti. Buraya gelirken de 'herhangi bir Suudi yetkiliye gitmem sıkıntı oluşturur mu?' diye sormuştu. Sorun olmaz dedik" şeklinde konuştu.
Kışlakçı, "Cemal bey Türkiye'de evlenecekti. Bununla ilgili evraklar lazımdı. Evrakları tamamlamak için gelmişti" dedi.
İBRAHİM KALIN: HÂLÂ KONSOLOSLUKTA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise kabine toplantısı sonrasında baısn mensuplarının sorularını yanıtlarken gazeteci kaşıkçı'nın durumuna dair de açıklamalarda bulundu. Kalın, "İlgili birimlerimiz konuyu takip ediyor. Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğu'nda. Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde" dedi.
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