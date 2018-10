Kalın: ABD'nin taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliyede yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı 3 saat 45 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

3. HAVAALANI

- 29 Ekim günü yeni havalimanında uçuşlar başlamış olacak. Oradaki takvimde değişiklik söz konusu değil

İDLİB MUTABAKATI

Kalın, "Detaylar üzerinde çalışmalar devam ediyor. Çekilme ile ilgili takvim ilerliyor. Detaylar Rus yetkililerle müzakere ediliyor." diye konuştu. Filistin meselesini tekrar gündeme getirdi Cumhurbaşkanımız. Anamuhalefet liderinin Filistin konusunda bir laf etti mi şeklinde söylemesine tanık olduk. Kendilerine yanlış bilgi verilmiş. Tavsiyemiz o konuşmayı baştan sona dinlemeleri. " diye konuştu.

ERDOĞAN'IN ALMANYA ZİYARETİ

Kalın, "Pozitif gündemi öne çıkaran bir ziyaret oldu. Ziyaretin başarısız olduğu tarzı haberler taraf tutumlardır. Caminin açılışında yaptığı konuşmaya atıfta bulunmak istiyorum. O konuşmayı dünyada kaç lider yapabilir emin değilim. Dini cemaatlerin mensup insanların Avrupa'da ve dünyanın başka bir yerinde barış içerisinde yaşamalarını sağlayacak bir formül önerdi. Yeni bir sayfanın açılmış olacağını umut ediyorum." dedi.

Kalın sözlerini şöyle sürdürdü:

DÖRTLÜ ZİRVE

"Bu ayın içerisinde ya da Kasım ayının başında bu toplantıyı yapacağız. Gündem Suriye olacak. Amacımız dörtlü zirveden bölgeye katkı sağlayacak somut şeyleri elde etmek. Sizleri de bilgilendireceğiz.

MÜNBİÇ'TE SON DURUM

Yol haritası hazırlandığına 90 günlük bir takvim hazırlanmıştı. Her düzeyde Amerikalı mevkidaşlarımıza söylediğimiz oyalama taktiğini bir kenara bırakılması. Eğitimcilerin ve sahadakilerin eğitilmesi. Ortak devriye tamamlanmış olması gerekiyordu. Bir tarih veremiyoruz. Normalde çok önce tamamlanmış olması gerekiyordu. Ortak devriye yapacağız Münbiçlilerin kendi şehirlerine bir an önce dönmesi hedefler bunlardır. Bizim beklentimiz bu konuyu her gün konuşuyorlar. Oyalama taktiği büyüyen bir sorun olmaya başladı. Yol haritasının bir an önce hayata geçirilmesi gerekiyor. (Fırat'ın doğusu) Amerikan devletimin yani bir politika ile Suriye'de kalmak istediğini biz biliyoruz. Bunun bu gerekçe ile yapılması halinde bölgedeki gerginliği nasıl tırmandıracağını da biz biliyoruz. DEAŞ gibi örgütlerin tamamen temizlenmesi için üzerimize düşeni yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Suriye sahasında, terör örgütü unsurlarına karşı ulusal güvenliğimizi garanti altına alacak adımları her an atarız.

HABER ALINAMAYAN SUUDİ GAZETECİ

İlgili birimlerimiz konuyu takip ediyor. Bizdeki bilgilere göre bu Suud vatandaşı olan kişi hâlâ Suudia Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosloğunda. Takip etmeye devam edeceğiz. Tüm yönleriyle bunu değerlendireceğiz. İlgili birimlerimiz istişare halinde.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR

Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır."

MCKİNSEY İLE DANIŞMANLIK ANLAŞMASI

Hazine ve Maliye Bakanı detaylı açıklamalar yaptı. Danışmanlık hizmetlerinin bağlayıcı bir tarafı yok.

ASKERLİKTE YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Şu anda yürüyen bir çalışma var diyemem.

Ayrıntılar geliyor...