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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
25.03.2019 - 14:55, Son Güncelleme:

Son depremler listesi güncelleniyor - Nerelerde deprem oldu?

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Son depremler listesi güncelleniyor - Nerelerde deprem oldu?

Türkiye'nin gündeminde son günlerde deprem haberleri ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden sık sık deprem haberleri geliyor. Yaşanan sarsıntılar çevre iller ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, günün en şiddetli depremleri...

Türkiye’nin farklı bölgelerinden depremler haberleri gelmeye devam ediyor. Günün en şiddetli sarsıntıları Denizli, Elazığ ve Malatya’da yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin şiddetini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, son depremler listesi...

GÜNÜN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİ

DENİZLİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

MALATYA
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Arguvan ilçesinde ardı ardına iki deprem meydana geldi. Depremlerin ilki saat 14:13'te 2.5 büyüklüğünde gerçekleşirken, ikincisi 14:29 sularında 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.

2019.03.25 14:13:20  38.7312   38.1750        3.4      -.-  2.5  -.-   KISLA-ARGUVAN (MALATYA)                    
2019.03.25 13:59:28  37.4670   29.4682        5.0      -.-  1.6  -.-   CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)                 
2019.03.25 13:53:00  37.4992   29.3807        6.5      -.-  2.3  -.-   APA-ACIPAYAM (DENIZLI)                      
2019.03.25 13:18:42  39.5277   26.1507        6.0      -.-  1.9  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)      
2019.03.25 12:59:20  37.4828   29.3872        5.9      -.-  1.7  -.-   KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)        
2019.03.25 12:58:02  37.4872   29.3733       10.8      -.-  2.0  -.-   APA-ACIPAYAM (DENIZLI)                       
2019.03.25 12:55:18  37.4277   29.4095       13.5      -.-  1.2  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       
2019.03.25 12:45:04  37.4645   29.4445        7.2      -.-  2.1  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                     
2019.03.25 12:37:15  37.4317   29.4552        7.5      -.-  2.0  -.-   YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)                       
2019.03.25 12:24:24  37.2107   28.1837        0.0      -.-  1.9  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                             
2019.03.25 12:16:20  37.1758   28.1425        0.0      -.-  1.5  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                           
2019.03.25 12:13:26  37.1737   28.1540        0.0      -.-  2.1  -.-   CIFTLIKKOY-(MUGLA)                               
2019.03.25 11:56:24  37.4600   29.4323       13.3      -.-  1.9  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         
2019.03.25 11:36:26  37.1405   28.6772       20.2      -.-  1.8  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                             
2019.03.25 11:04:11  37.4690   29.3915        7.4      -.-  2.3  -.-   UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)                         
2019.03.25 10:54:32  37.1302   29.6180        8.4      -.-  2.5  -.-   YAMADI-GOLHISAR (BURDUR)                        
2019.03.25 10:34:25  37.3297   29.3502        1.0      -.-  1.8  -.-   KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI)                          
2019.03.25 10:07:41  37.4048   29.3630        7.2      -.-  1.7  -.-   PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI)                    
2019.03.25 10:04:32  37.5028   29.3627        5.5      -.-  2.5  -.-   APA-ACIPAYAM (DENIZLI)                          
2019.03.25 09:37:21  37.4605   29.3537        5.4      -.-  2.0  -.-   OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)                           
2019.03.25 09:36:20  37.5072   29.3753        6.2      -.-  2.8  -.-   APA-ACIPAYAM (DENIZLI)                          
2019.03.25 09:33:10  37.5317   29.4023        4.9      -.-  1.9  -.-   KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)                   
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