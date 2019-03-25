Son depremler listesi güncelleniyor - Nerelerde deprem oldu?
Türkiye'nin gündeminde son günlerde deprem haberleri ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Ege Bölgesi'nden sık sık deprem haberleri geliyor. Yaşanan sarsıntılar çevre iller ve ilçelerde de hissediliyor. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, günün en şiddetli depremleri...
Türkiye’nin farklı bölgelerinden depremler haberleri gelmeye devam ediyor. Günün en şiddetli sarsıntıları Denizli, Elazığ ve Malatya’da yaşandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin şiddetini resmi sayfası üzerinden paylaştı. İşte, son depremler listesi...
GÜNÜN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERİ
DENİZLİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 09.15'te merkez üssü Acıpayam olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
MALATYA
AFAD'tan yapılan son dakika açıklamasında Malatya'nın Arguvan ilçesinde ardı ardına iki deprem meydana geldi. Depremlerin ilki saat 14:13'te 2.5 büyüklüğünde gerçekleşirken, ikincisi 14:29 sularında 4.5 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
|2019.03.25 14:13:20 38.7312 38.1750 3.4 -.- 2.5 -.- KISLA-ARGUVAN (MALATYA)
|2019.03.25 13:59:28 37.4670 29.4682 5.0 -.- 1.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 13:53:00 37.4992 29.3807 6.5 -.- 2.3 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 13:18:42 39.5277 26.1507 6.0 -.- 1.9 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)
|2019.03.25 12:59:20 37.4828 29.3872 5.9 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 12:58:02 37.4872 29.3733 10.8 -.- 2.0 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 12:55:18 37.4277 29.4095 13.5 -.- 1.2 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 12:45:04 37.4645 29.4445 7.2 -.- 2.1 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 12:37:15 37.4317 29.4552 7.5 -.- 2.0 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 12:24:24 37.2107 28.1837 0.0 -.- 1.9 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|2019.03.25 12:16:20 37.1758 28.1425 0.0 -.- 1.5 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|2019.03.25 12:13:26 37.1737 28.1540 0.0 -.- 2.1 -.- CIFTLIKKOY-(MUGLA)
|2019.03.25 11:56:24 37.4600 29.4323 13.3 -.- 1.9 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 11:36:26 37.1405 28.6772 20.2 -.- 1.8 -.- TURGUT-ULA (MUGLA)
|2019.03.25 11:04:11 37.4690 29.3915 7.4 -.- 2.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 10:54:32 37.1302 29.6180 8.4 -.- 2.5 -.- YAMADI-GOLHISAR (BURDUR)
|2019.03.25 10:34:25 37.3297 29.3502 1.0 -.- 1.8 -.- KOKE-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 10:07:41 37.4048 29.3630 7.2 -.- 1.7 -.- PINARYAZI-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 10:04:32 37.5028 29.3627 5.5 -.- 2.5 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 09:37:21 37.4605 29.3537 5.4 -.- 2.0 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 09:36:20 37.5072 29.3753 6.2 -.- 2.8 -.- APA-ACIPAYAM (DENIZLI)
|2019.03.25 09:33:10 37.5317 29.4023 4.9 -.- 1.9 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)
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