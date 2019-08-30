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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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30.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Nafaka savunucuları destek arıyor

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
Nafaka savunucuları destek arıyor

NAFAKA Hakkı Kadın Platformu, İstanbul Sözleşmesi olarak anılan ‘Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin uygulanması için siyasi partilerle görüşmeye başladı.

Platformda yer alan kadınlar CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile bir dizi görüşme gerçekleştirerek nafaka hakkına, 6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine dair yasaya ve İstanbul Sözleşmesi’ne yapılan saldırılara karşı birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

İYİ PARTİ TASARISINI GERİ ÇEKTİ

Platform adına konuşan kadın hakları savunucusu Berfu Şeker, ilk olarak haziran ayında İYİ Parti Sosyal Politikalar ve Kadın Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sibel Yanık-
ömeroğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlattı. Mayıs ayında İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Feridun Bahşi’nin nafaka hakkının sınırlandırmasına dair yasa teklifinde bulunduğunu anlatan Şeker, bu görüşmede kendilerini ifade ettiklerini ve İYİ Parti’nin bu teklifi geri çektiğini belirtti.

‘KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞLERİMİZE KATILDI’

Nafaka Hakkı Kadın Platformu daha sonra 22 Ağustos’ta CHP Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ile 26 Ağustos’ta da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa Milletvekili Lale Karabıyık ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’yla toplantı gerçekleştirdi. Tüm görüşmelerden olumlu tepki ve taahhütler aldıklarını belirten Şeker, Emine Bulut cinayetinin akabinde gerçekleşen toplantıda bu konunun partiler üstü bir konu olduğu konusunda hemfikir olduklarını anlattı. Şeker, “Toplantıda İstanbul Sözleşmesi’nin kadına yönelik şiddeti önleme konusundaki önemini anlattık. Kemal Kılıçdaroğlu kadın hakları konusunda atılacak her adımda bizimle birlikte olduğunu belirtti, nafaka konusundaki görüşlerimize katıldığını ifade etti, tüm talepleri dinleyeceklerine ve kardına karşı şiddeti bitirmek için harekete geçeceklerine dair söz verdi. Biz de onlardan daha geniş çalışma ve ortak eylem planları yapmak istediğimizi söyledik. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önerdiği aile sigortasının tüm dar gelirli aileler için çok önemli bir destek olacağının altını çizdi” diye anlattı.

SP’Lİ KADINLAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Ardından 27 Ağustos’ta da Saadet Partisi (SP) ile toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Şeker, “Kadın Kolları Başkanı Ebru Asil Türk ile görüştük. Saadet Partisi’nin daha farklı görüşleri var. Ancak onlara toplumsal eşitliğin savunulması gerektiğini ve İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik eleştirilere katılmadığımızı anlattık. Kadına yönelik şiddeti önlemek için var olan yasaların uygulanmasını istediğimizi belirttik” diye konuştu. Tüm partilerin nafaka hakkına ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet eden Şeker, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, AK Parti ve HDP Kadın Kolları’ndan, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener’den de randevu talep ettiklerini ve yanıt beklediklerini söyledi.

KADIN ÖRGÜTLERİNİN BAZI TALEPLERİ

- Boşanan kadınlara bağlanan yoksulluk nafakasının sınırlandırılmamasının mağduriyet oluşturacağının siyasi partiler tarafından altının çizilmesi ve bu girişimlerden derhal vazgeçilmesi.

- ”Mağdur genç evlilerin mağduriyetini giderme” adı altında çocuklarla cinsel ilişki, evlilik yaşının düşürülmesi ve tecavüzcüyle evlendirme maddesinin geri getirilmesi girişimlerine son verilmesi.

- Kadına yönelik sistematik şiddetin işkence kapsamında cezalandırılması.

- Kadın cinayetlerini önlemek için ulusal bir mekanizma/birim kurulması, acil durumlarda olaya müdahale görev/yetki ve örgütlenmesinin olması.

- Partilerin karar organlarında nafaka hakkı, kadın cinayetleri gibi konuların gündemleştirilmesi.

 

Ece Çelik
Ece Çelik
ecelik@hurriyet.com.tr
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