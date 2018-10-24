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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.10.2018 - 13:25, Son Güncelleme:

Mutlu Kaya'dan iyi haber

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Mutlu Kaya'dan iyi haber

Türkiye Mutlu Kaya'nın adını bir televizyon kanalında düzenlenen ses yarışması ile duydu. Eski erkek arkadaşı tarafından 2015 yılında başından vuruldu. Tekerlekli sandalyeye mahkum olan Mutlu, firavunlara da uygulandığı belirtilen tedavi yöntemiyle yürümeye başladı

2015 yılında 19 yaşındayken ünlü sanatçı Sibel Can'ın da jüri üyesi olduğu bir televizyon kanalında ses yarışmasına katıldı. Bir süre sonra eski erkek arkadaşı Kaya'yı Diyarbakır Ergani'deki evinin önünde tabancayla başından vurdu.

Habertürk muhabiri Veysi İpek'in haberine göre; Mutlu Kaya, ağır yaralanan genç kız uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Hastaneden çıktığında konuşma güçlüğü çekiyor ve yürüyemiyordu. Mutlu Kaya, farklı hastanelerde gördüğü tedavilerden sonuç alamadı. Yaklaşık 6 ay önce sinir sonlarını uyararak beyne ileti gönderen Refleksoloji Uzmanı Mehmet Savaş'la tanıştı. Yapılan tedaviyle genç kız yürümeye başladı, konuşması da akıcı hale geldi.

"12 BİN YIL ÖNCE FİRAVUNUN ALDIĞI TEDAVİ"

Mehmet Savaş, "Mutlu Kaya 6 aydır tedaviye devam ediyor. Çok şükür iyiye gidiyor. İlk geldiği dönemde ayak sürtünmeleri falan vardı. Avuç içi açılmıyordu, konuşması fazla yoktu. Şimdi konuşması çok akışkan, avuç içini açabiliyor.

Bu yaptığımız refleksolojidir. Refleksoloji ayak tabanı ve avuç içine yapılan bir tedavidir. Bu tedavide dünyanın etkili tedavilerinden bir tanesidir. Yeni bir tedavi değil. 12 bin yıl önce firavunun aldığı bir tedavidir. Mezarından çıkan tabletlerden refleksiyolojinin faydalarını anlatıyor. Masaj bu sinir sonlarını uyararaktan beyne ileti gönderiyoruz Mutlu 6 ay önce başladı, durumu iyiye gidiyor ama 1-2 yıl sürecek. Yürümenin dışında inşallah kendisini koşturacağız" dedi.  

Mutlu Kayadan iyi haber

HAYALİ KOŞMAK, ŞARKI SÖYLEMEK VE OKULUNA DÖNMEK

Saldırıdan sonra yürüyemediğini ve konuşamadığını belirten Mutlu Kaya, "Gördüğüm tedaviyle şimdi konuşuyorum. Yavaş da olsa yürüyorum. İnşallah koşacağım da. Tek başımayken şarkı söylüyorum. Bazen söyleyebiliyorum, bazen de söyleyemiyorum. Benim en büyük hayalim eski sağlığıma kavuşmak, koşup şarkı söylemek" dedi.

Kaya'nın başka bir hayali de tedavisinin ardından Dicle Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü'nde kaldığı yerden eğitimi tamamlamak.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (24.10.2018)
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