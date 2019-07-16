"Müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecek"

EMNİYET DAHA GÜÇLÜ KONUMA GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü açılışında yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbesinden önce emniyet ve yargı teşkilatı içinde FETÖ ile mücadele için önemli adımlar attıklarını belirterek şöyle konuştu: “Kurumları aslına uygun şekilde yeniden yapılandırdık. 30 bin 714 FETÖ’cü teşkilattan ihraç edilirken 1801 kişi görevden uzaklaştırıldı. Böylece emniyet teşkilatımız 15 Temmuz öncesinden daha güçlü konuma gelmiştir.

Bir Müslüman bir kere ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Şunu samimiyetle söylüyorum. Birileri bunu istismar edebilir. Bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olmuş olabilir, gene söylüyorum. Ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibariyle ortaya koyduk ve gereğini yaptık, yapıyoruz. Basiret ve feraset sahibi olmak aynı hataları tekrarlamamayı gerektirir. Kamu kurumlarını terör örgütü sempatizanlarından arındırmak kadar devletin içinde oluşmasının önüne geçmek de önemlidir. Bizim asıl sorumluluğumuz FETÖ’yü doğuran ve besleyen ekosistemi yok etmektir. Şüphesiz şeffaflıktan ehliyet ve liyakata dayalı sistemi inşa etmekten geçiyor.

ADALET, LİYAKAT HUKUK VE DEMOKRASİ

FETÖ 1970’lerde devlet ve millet arasında oluşan fay hatlarını kullanarak buralardan sızarak toplumumuza sirayet etmiştir. Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ’yü besleyen ve büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Bugün atılan adımların kalıcılığı bu alanlarda elde edilecek başarıya bağlıdır. Adalet, liyakat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Biz işte o anlayışla devlet millet arasındaki bağları yeniden tahkim ediyoruz. Türkiye Cumhuriyetini sadece belli kesimlerin değil 82 milyonun her ferdinin benimseyeceği devlet haline getiriyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini ötekileştirilmiş hissetmeyeceği, kuşatıcı, kucaklayıcı sistemi ülkemize kazandırmanın gayretindeyiz.

Milli iradeyi esas alan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bu bakımdan siyasi tarihimiz boyunca bu yönde atılmış en büyük adımdı. Hizipçilik, ekipçilik, bürokratik oligarşiyi inşallah bu milletin gündeminden kalıcı olarak çıkartacağız.”

BURADA KİM VARDI BURADA MİLLET VARDI

İstanbul Atatürk Havalimanı’nda da anma programı düzenlendi. Saat 20.00’de Atatürk Havalimanı’na inen Erdoğan’ı şehit yakınları ve gaziler karşıladı. Binlerce kişinin katıldığı anma töreni için Devlet Konukevi önünde yer alan apron bölgesinde dev bir platform kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada özetle şunları söyledi: “2016 yılının 15 Temmuz gecesi milletimizin istiklali ve ülkemizin istikbalini korumak için uçakların tankların kurşunların karşısına dikilen kahraman milletimizin her bir ferdini hürmetle muhabbetle selamlıyorum.

Saat 23.15 civarı tankların arasında Sayın Bay Kemal gelip Bakırköy’e geçti. Kendi ifadesiyle, ‘Bakırköy Belediyesi’nde gidebilecek bir otel bulamadığım için oraya gittim’ dedi. Değerli kardeşlerim 01.15 ve biz de yine buraya indik. Eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada kim vardı? Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F-16’lar, helikopterler vardı ve onlar mermilerini yağdırıyordu fakat biz bir şeye inanıyorduk. Diyorduk ki ‘Korkmayın Allah bizimle beraberdir.’ O gece dünyaya örnek teşkil edecek bir dik duruş sergileyen medyamıza, STK’larımıza aydınlarımıza buradan şahsım ve milletim adına özellikle teşekkür ediyorum. Sabaha kadar kesintisiz ezan ve sela okuyan imamlarımıza, müezzinlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Atatürk Havalimanı’nda şehit yakınları ve gaziler karşıladı. Karşılayanlar arasında ayrıca Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve işinsanları Cemal Kalyoncu ve Haluk Kalyoncu da vardı.

ÖMER HALİSDEMİR’İ UNUTMAYACAĞIZ

Ruhlarını iblise satanlar var. O müptezeller Türkiye’yi ele geçiremeyecekler. O karanlık gecede okunan selalar kalplerimizi nasıl bütünleştirdiyse inşallah bundan sonra da aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Darbecilerin başındaki haini gözünü kırpmadan vuran Ömer Halisdemir’i unutmayacağız. Darbecilerle son ana kadar savaşan Albay Sait Ertürk’ü unutmayacağız. Tanıma şerefine eriştiğim Erol Olçok’u, İlhan Varank’ı unutmayacağız. 251 şehidimizin hiçbirini unutmayacağız. Şehitlerini unutanların yürekleri kurur.

VAKIF MÜJDESİ

Biz bugün nasıl ecdadı rahmetle ve minnetle yad ediyorsak inşallah sonraki nesiller de 15 Temmuz kahramanlarını aynı şekilde hatırlayacaklardır. Bu vesileyle sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum...

Ne diyorlar ekonomi battı ekonomi bitti. Buradan tüm milletime sesleniyorum. Bunlarda insaf yok bunlar nankör. Terörle bu denli büyük bir mücadeleyi veren Türkiye’ye karşı acaba kimse bu mermiler bu uçaklar ya bunlar fıstık leblebi mi dağıtıyorlar. Bunların hepsi, para değil mi? Ekonomide buralara harcanmıyor mu? Tüm bunlara rağmen terörün belini kırdık inlerine girdik.”

NİSAN 2020’DE NOKTAYI KOYUYORUZ

ERDOĞAN, Atatürk Havalimanı’ndaki törendeki konuşmasında S-400’lerle ilgili de şunları söyledi: “S-400’leri aldık mı? 8 uçak geldi diğerleri de geliyor. Ne dediler? Alamazlar yapamazlar nereye koyacaklar? Ne oldu? Aldık mı? Ve şu anda montajlar başladı mı? Takvim işiyor mu? İnşallah Nisan 2020’de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak. Biz dik durduk dikleşmedik. Ama biz Türk’üz verdiğimiz sözün arkasında dururuz durduk. Ve bu bir taarruz sistemi değildir bir savunma sistemidir. Ülkemize saldırmak isteyenlere karşı S-400’ler en güçlü savunma sistemidir. Rusya ile birlikte bunu ortak yatırım olarak yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.”

DELİL Mİ ARANIYOR İŞTE BEN BURADAYIM

15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan ve daha sonra yeniden inşa edilen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün yeni binası törenle hizmete açıldı. Törene başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bakanlar, yüksek yargı organlarının başkanları, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler katıldı.

Açılış sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı anda platformda yer aldı. 15 Temmuz gecesi darbecilerin başından vurarak ağır yaraladığı TEM Daire Başkanı Turgut Aslan da törende özetle şunları söyledi: “2014 yılında TEM Daire Başkanı olarak atandıktan sonra FETÖ’nün mercek altına alınması talimatını verdim. TEM olarak FETÖ’nün terör örgütü olduğuna dair bir rapor yazdırdım. FETÖ raporu adli makamlara yönlendirildi. FETÖ, terör örgütü olarak tescillendi. Kurum içi yazışmalarımız FETÖ tarafından basına sızdırıldı. FETÖ bize dava açtı, hedef gösterdi. Darbe için delil mi aranıyor; işte ben buradayım, dimdik ayaktayım.”

HAFIZA 15 TEMMUZ MÜZESİ AÇILDI

Hafıza 15 Temmuz Müzesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı etkinlikle açıldı. Açılışta Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’la canlı bağlantıyı gerçekleştirdiği telefonu kendisine verdi. Erdoğan da telefonu müzedeki yerine koydu.

BEŞTEPE’DE ŞEHİTLERE ÇİÇEKLİ DUALI ANMA

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümü kapsamında Ankara’da dün ilk tören, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlendi. Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Beştepe’ye gelen şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Cumhurbaşkanlığı’nın protokol kapısı karşısında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na yürüdü. Bazı şehit yakınları ve gaziler, anıta kol kola yürürken, bazıları da ellerinde Türk bayrağı taşıdı. Yürüyüş sırasında Mehteran Birliği, 15 Temmuz Marşı’nı çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, anıta kırmızı güllerden oluşan çiçek bıraktıktan sonra dua okudu.

CAMİDE KURAN OKUDU

Erdoğan, daha sonra vatandaşlarla birlikte Beştepe Millet Camisi’ne yürüdü, 15 Temmuz gecesi yaşanan bombalamadan zarar gören ve cami girişinde sergilenen araçları inceledi. Daha sonra şehit yakınları ve gazilerle birlikte Millet Camisi’ndeki Hatm-i Şerif törenine katılan Erdoğan burada şehitler için Kuran-ı Kerim okudu. Erdoğan’ın Bakara Suresi’nin bir bölümünü okumasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da dua etti. Millet Camisi’nde düzenlenen programa Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve bazı bakanlar katıldı. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)