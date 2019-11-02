Mültecilerin geleceğini konuştular
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve heyetiyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.
Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde dün sabah gerçekleşen buluşmada, BM tarafını Genel Sekreter Guterres ile birlikte Guterres’in Kıdemli Politika Danışmanı Ana Maria Menendez, Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Mukim Koordinatörü İrena Vojackova Sollorano, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric temsil etti. Türk tarafında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın yer aldı.
ULUSLARARASI ÇAĞRI
1 saat 45 dakika süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin Kuzey’inde oluşturduğu güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi için hazırladığı projelerin detayları konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’ten, güvenli bölgede oluşturulması planlanan şehirler için uluslararası donörler çağrısı yapmasını talep etti. Erdoğan bu çağrının yapılmaması halinde Türkiye’nin Tel Abyad ve Resulayn arasındaki terörden arındırılmış bölgede yerleşim yerleri kurulması için tek başına harekete geçeceğini hatırlattı.
CAMİ HATIRLATMASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından cuma namazını Vahdettin Köşkü’nün bitişiğinde yer alan Kerim Aydınlar Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı camiye girişinde elinde bir notla kendisine ulaşmak için bağıran kadını yanına çağırdı. Erdoğan, cami avlusunda bağırmasının doğru olmadığını söylediği kadını dinledikten sonra içeri girdi. Meliha Sarı adlı kadının otizmli torununun tedavisi için Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.
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