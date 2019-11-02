Mültecilerin geleceğini konuştular

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMültecilerin geleceğini konuştular
GeriGündem Mültecilerin geleceğini konuştular
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Özgür ALTUNCU/İSTANBUL
02.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mültecilerin geleceğini konuştular

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
Mültecilerin geleceğini konuştular

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve heyetiyle kahvaltılı toplantıda bir araya geldi.

Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü’nde dün sabah gerçekleşen buluşmada, BM tarafını Genel Sekreter Guterres ile birlikte Guterres’in Kıdemli Politika Danışmanı Ana Maria Menendez, Siyasi ve Barış İnşası İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary Dicarlo, BM Mukim Koordinatörü İrena Vojackova Sollorano, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric temsil etti. Türk tarafında da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Dışişleri Komisyonu  Başkanı Volkan Bozkır, BM Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın yer aldı.

ULUSLARARASI ÇAĞRI

1 saat 45 dakika süren toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
Toplantıda, Türkiye’nin Suriye’nin Kuzey’inde oluşturduğu güvenli bölgeye Suriyeli mültecilerin yerleştirilmesi için hazırladığı projelerin detayları konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres’ten, güvenli bölgede oluşturulması planlanan şehirler için uluslararası donörler çağrısı yapmasını talep etti. Erdoğan bu çağrının yapılmaması halinde Türkiye’nin Tel Abyad ve Resulayn arasındaki terörden arındırılmış bölgede yerleşim yerleri kurulması için tek başına harekete geçeceğini hatırlattı.

CAMİ HATIRLATMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından cuma namazını Vahdettin Köşkü’nün bitişiğinde yer alan Kerim Aydınlar Camisi’nde kıldı. Cumhurbaşkanı camiye girişinde elinde bir notla kendisine ulaşmak için bağıran kadını yanına çağırdı. Erdoğan, cami avlusunda bağırmasının doğru olmadığını söylediği kadını dinledikten sonra içeri girdi. Meliha Sarı adlı kadının otizmli torununun tedavisi için Erdoğan’dan yardım istediği öğrenildi.

Özgür Altuncu
Özgür Altuncu
oaltuncu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle