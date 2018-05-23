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    Muharrem İnce'ye bağış yapmaya gitti... Erdoğan'a yaptı

    Zeki GÜNAL / İstanbul (DHA)
    23.05.2018 - 13:40 | Son Güncelleme:

    İSTANBUL Beyoğlu'nda bir araya gelen CHP'liler, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz isimli bir partilinin Muharrem İnce hesabına para yatırmak istediğini ancak paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin Muharrem İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

    Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu.

    Muharrem İnceye bağış yapmaya gitti... Erdoğana yaptı

    "EVE GİTTİĞİMDE KONTROL ETTİM"

    Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

    Bugün bankaya gidip yanlışlığı düzeltme talebinde bulunacağını belirten Yılmaz, "Ben hala yanlışlık yapıldığı kanaatimi korumaya çalışıyorum. Buradan oraya gidip yapılan yanlışın düzeltilmesini isteyeceğim." ifadelerini kullandı.  

    Muharrem İnceye bağış yapmaya gitti... Erdoğana yaptı

    TAKSİM'DE TOPLANDILAR

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için Taksim'deki banka şubesine para yatırdı.

    Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var" dedi.

    Muharrem İnceye bağış yapmaya gitti... Erdoğana yaptı

    Etiketler: hesap , son dakika , haber , haberler , gündem
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