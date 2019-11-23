Muharrem İnce: Kanıtlasınlar kendimi Taksim'de yakarım
Gazeteci Rahmi Turan’ın “Erdoğan ile görüşen isim CHP’li Muharrem İnce"dir iddiasına İnce'den yanıt geldi. CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programına mesaj gönderen İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.
Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, CHP'li bir ismin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiasıyla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.
Rahmi Turan, gece saatlerinde Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ismin Muharrem İnce olduğunu iddia etti.
İNCE: KANITLASINLAR KENDİMİ TAKSİM'DE YAKARIM
Konuyla ilgili CNN TÜRK'teki 'Gündem Özel' programında Barış Yarkadaş'a mesaj gönderen İnce, "Eğer böyle bir görüşme gerçekleştirdiysem ve bununla ilgili bir belge varsa Taksim'de kendimi yakarım" dedi.
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