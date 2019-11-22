Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından satır başları:



31 Marta seçimlerin partimize oy veren tüm İzmirli kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Verdikleri destekle İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nda yaklaşık yüzde 39 oy oranı için İzmirli kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bizim anlayışımızda seçmene küsme darılma hele hele vatandaşı suçlama gibi bir durum asla söz konusu olamaz. Biz nefsimizi sineye çekiyor, eksikliklerimizi sorguluyoruz.

Kavgayı çıkar çatışmasını siyasetlerinin merkezine yerleştirenler bizim aramızdaki şu sarsılmaz bağı bir türlü anlayamadılar. Bizim gözümüzde tüm makamlar fanidir milletimizin bize verdiği bir emanetten ibarettir.



Bunlar özellikle yeri geldiğinde hanım kardeşlerimize saygı gösterdiklerini söylerler, yalan! Parlamentoda Özlem kardeşimize yaptıklarını gördünüz değil mi? İfadeye bak; ‘Ulan… Şu kadını susturun…’ bir kadına böyle bir ifade kullanılabilir mi? Bunu kullanana ben ne dedim? Bunlar edepsiz, ahlaksız… Bir hanımefendiye bu ifadeleri kullanacak kadar edepsiz, ahlaksız!



Ama karşılarında bir hukukçu gördükleri zaman kuduruyorlar. Bunu hazmedemiyorlar. Özlem Hanım bir hukukçu. AK Parti’nin kadınları engelleri aşa aşa iktidara yürüyor.

31 Mart seçim sonuçları ile ilgili değerlendirmemizi yapıyoruz. Taze bir ruhla yola devam edeceğiz. Bulunduğunuz yerlerin Ömerlerini seçin, bulunduğunuz yerlerin Haticelerini bulun çıkarın. Ve güçlü kadrolarla yolumuza yürüyelim.



Teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece her türlü aykırı görüşe saygımız vardır. Şu anda terörün inine girdik mi? Teröristleri adım adım takip ediyor muyuz? Artık kaçacak delik arıyorlar delik. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. İşte İzmir size sesleniyorum. Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile o teröristlere haddini bildirdik mi? O terör koridorunu yapamadılar.



Bay Kemal dedi ki bizim Suriye’de ne işimiz var? Bizim Suriye’de işimiz var da yok da senin orada ne işin var Esed’e adamlarını niye gönderdin niye gönderiyorsun. Bütün bunları söylerken ne yazık ki Bay Kemal PYD / PKK gibi örgütlerle iş tutuyor. Parlamentodaki HDP, PKK’nın desteği ile orada değil mi? Bir gün de çık de ki; ‘Bu PKK terör örgütüdür’ de…



'KÜLLİYE'DE BİR CHP'Lİ İLE GÖRÜŞME' İDDİALARI

Son günlerde bir şey tutturdu. Güya ben, külliyede bir CHP’li görüşmüşüm. Ben. Arkadaşlarım gerekli cevabı verdiler. ‘Böyle bir görüşme olmadı’ dediler ve bunu haber yapan gazeteci kayıp. Kendisi de diyor ki; ‘Herhalde yanıldık falan.’ Bay Kemal, senin hayatın yalan. Bak İzmir’den, milletvekili olduğun ilden sesleniyorum sana; eğer yiğitsen, ben cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum; acaba sen genel başkanlığını ortaya koyabiliyor musun? İspat ettin ettin, etmediğin takdirde CHP’nin genel başkanlığından bu yalancıdan kurtulsun ve çek git; ama yapamaz. Bugüne kadar bunu ben çok söyledim. Hepsi birbirini bulmuş. O gazetenin köşe yazarı da buda. Bizim hayatımıza yalan girmedi; ama bunların hayatı yalan.



Bakıyorsunuz başörtülü iki kız yolda yürürken bir tanesi çılgınlık yapıyor, o kızlarımıza saldırıyor. Milletin inancı ile değerleri ile kavgalı bir kesimin tekrar eski alışkanlıklarına döndüklerini görüyoruz. Biz bu provokasyonlara asla göz yummadık, yummayacağız. Bu ülkede kimsenin 28 Şubat zihniyetini hortlatmasına asla izin vermeyiz.

Milletimizin arasına yeni nifak tohumları ekilmesine tahammülümüz yoktur. Bu tarz nefret suçlarıyla ilgili emniyet ve yargı kurumlarımız anında gereken adımları atmayı sürdürecek.



Başı açıkmış kapalıymış, bu bizim memlekettenmiş… Asla böyle bir ayrım söz konusu olamaz. Böyle bir ayrım yaparsak Allah’a hesap veremeyiz.



Biz CHP gibi istismar siyaseti değil, hizmet ve eser siyaseti yapıyoruz. Son 17 senede İzmir’e yaptığımız yatırımlar AK Parti’nin millete bakış açısı bunun en somut örneğidir. İzmir’e 70 katrilyon liralık yatırım yaptık.

İzmir’e toplamda 2 milyar liralık 20 ulaştırma projemizin yapımları devam ediyor. İzmir Ankara arasını 3.5 saate indirecek hızlı tren hattının yapımı hızla devam ediyor.

Tüm dünyada demiryollarının önemi ve kullanımı yaygınlaşıyor. Bu kapsamda hatlarımızı yeniledik. Aliağa – Selçuk arasındaki İZBAN’ı da devralıp onu da İzmir’e kazandırdık.



İzmir’i suya biz kavuşturduk. Aslında büyükşehir belediyesinin görevi ama yapmadılar. İzmirli çiftçilerimize 4,2 milyar tutarında destek verdik. İzmirli yatırımcılarımıza 69 katrilyon liralık yatırım teşvikiyle 128 bin kişilik istihdam sağladık.