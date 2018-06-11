Muharrem İnce Diyarbakır mitinginde konuştu

İşte Muharrem İnce'nin açıklamalarından satır başları:

15 yaşında Yalova'da liseye giderken Diyarbakırlı Ahmet Arif'in Hasretinden Prangalar eskittim kitabını ezberlemiştim. 15 yaşında ezberlediğim şiiri, 40 yıl sonra Diyarbakırlılara okudum.

Ben buraya sizi kandırmaya, aldatmaya gelmedim, Ramazan şerbeti içmeye geldim. Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. 55 milyar dolarlık cari açık var. Gençlerin yüzde 20'si işsiz. Türkiye kuşatılmış durumda. Şu anda Türkiye'yi yönetenler Ankara'dan yönetmiyor Brüksel'den yönetiyor, Washington'dan yönetiyor.

Başından beri söyledim 3B... Bir barışacağız, iki büyüyeceğiz, üç bölüşeceğiz.

Erdoğan üç vaatte bulundu... Kıraathane, stadyum, park. Usta, usta diyordu. Meğer kek ustasıymış...

Bedava kekle zaman dolmaz. Kıraathaneye gittik gündüz kek beleş, akşam evine gittin yemek ne olacak?

Gündüz bedava kek yemek isteyen Erdoğan’a oy versin iş isteyen aş isteyen bana oy versin.

“ADINI KOYALIM KÜRT SORUNU”



Adını koyalım, Kürt sorunu… Kürtler diyor ki: Kürtler onore edilmek istiyor. Kürtleri onore edeceğiz, Türklerin kaygılarını gidereceğiz.

Gizli kapaklı görüşme yok çözüm yeri TBMM. TRT'nin kanallarından birini bu işe ayıracağım. Zaten bir işe yaradığı yok. 24 saat yayın yapacak. Tartışacak insanlar. Dil meselesini tartışacak.



Kendi aranızda da anlaşamıyorsunuz. Ama anlaştığınız yerlere beni de yazın. Ben oy değil sorunu çözmek istiyorum.

Kindar nesil istemem. Sizin çocuklarınıza matematik, kuantum, endüstri 4.0 öğretmek istiyorum.

Gelelim dil meselesine. 2 bin dil 200 devlette kullanılıyor. Bunu korumak lazım.



81 milyona resmi dilimiz Türkçe'yi öğreteceğiz. Anasıyla babasıyla konuştuğu bir dil var. Bu Kürtçe ise Kürtçe, Arapça ise Arapça, Çerkezce ise Çerkezçe. Evinde konuştuğu dili öğreteceğiz.



Yetmez. Dünya dili öğreteceğiz... İngilizce, Fransızca, Japonca, İtalyanca... Bunları öğreteceğiz.

Erdoğan, otomobilin kaportasına talip, ben beynine talibim. Dün şöyle konuşuyor: 'Bana bak Muharrem diyor' Bu üsluba yanıt vermek istemiyorum ama... Eee sana baktım. Ya sana dedim, her kişin eti yenmez, ben senin yanındakilere benzemem dedim.

Bakıştık bunları bırakalım. Diyarbakır 'dan da sesleniyorum Sayın Erdoğan'a: Bugün Bursa'da 15.30'da konuşacaktın. Toplayamadın milleti 18.00'e aldın. Şimdi çevreden insan topluyorlar. Ben o meydanda iftardan önce zımbazıp miting yaptım.



“BEN BU ÜLKENİN ZENCİSİYİM”



Erdoğan, kilosu 4 bin 500 liraya beyaz çay içiyor. Ben siyah cay içiyorum. Ben sizin gibi bakkaldan aldığımız yumurtaları yiyorum. Erdoğan, 7 yıldızlı sarayında iftar yapıyor. Erdoğan, beyaz Türk, ben bu ülkenin zencisiyim.



“YAZLIK SARAYI ENGELLİ ÇOCUKLARA VERECEĞİM”



Ankara'da sarayı var yetmedi. İstanbul'da 5 sarayı var. Yetmedi. Marmaris'te yazlık yaptırıyor. Allah'ın izni, milletin isteğiyle Cumhurbaşkanı olduğumda o yazlık sarayı engelli çocuklara vereceğim