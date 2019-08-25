MSB’den son dakika açıklaması! 24 terörist etkisiz hale getirildi…
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında dün icra edilen hava harekatları ile yurt içinde 11, sınır ötesinde de 13 olmak üzere toplam 24 PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, dün icra edilen hava harekatlarıyla yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün yurt içine ve sınır ötesine yönelik hava harekatları düzenlendi. Harekatlar neticesinde, yurt içinde 11, sınır ötesinde 13 olmak üzere PKK'lı 24 terörist etkisiz hale getirildi.
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