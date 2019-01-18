MİT TIR’ları şüphelisi darbe gecesi işbaşındaymış
MİT TIR’ları kumpası soruşturması kapsamında 11 ay tutuklu kalan, 14 Nisan 2016’da tahliyesinden 14 gün sonra görevine iade edilen Jandarma Üsteğmen Berkant Aydın, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda nöbetçi amiriydi. İl jandarma komutanı darbeciler tarafından derdest edilince karargahın komutası Üsteğmen Berkant Aydın’a geçti. MİT TIR’ları kumpası ile ilgili 3. iddianamede, Fetullahçı Terör Örgütü’nün deşifre olan elemanlarını sistem içinde nasıl zarar görmeden sakladığı bu örnekle gözler önüne serildi.
GİZLİ BİR EL YARDIM ETTİ
14 Temmuz 2016’da Üsteğmen Berkant Aydın’ın ihraç kararı onaylandı. Ancak devreye giren “bir el” bu ihraç kararının Berkant Aydın’a tebliğ edilmesini öteledi. 1 gün sonra darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016’da Üsteğmen Berkant Aydın, Ankara İl Jandarma Komutanlığı’nda nöbetçi amir olarak görevlendirildi. Ankara İl Jandarma Komutanı Albay Ferdi Korkmaz darbeciler tarafından derdest edilince karargahın komutası Üsteğmen Berkant Aydın’a geçmişti. Darbe girişiminin bastırılmasından 3 gün sonra 18 Temmuz 2016’da Üsteğmen Berkant Aydın TSK’dan ihraç edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan tarafından hazırlanan MİT TIR’larına ilişkin 3.iddianamede, Üsteğmen Berkant Aydın’ın FETÖ’nün gizli haberleşme sistemlerinden büfe-ankesörlü telefon uygulaması kullandığının tespit edildiği de vurgulandı. Berkant Aydın hakkında, “Silahlı terör örgütüne üye olma, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs, devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlamaları yöneltildi.
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