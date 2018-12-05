Miniklerden ‘farkındalık’ eylemi
SEVİNÇ Koleji Bahçeşehir şubesi ilkokulunun minik öğrencileri, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, öğretmenleri Hatice Yener, Fatma Zehra Karagüven ve Neslihan Hasanusta gözetiminde farkındalık eylemine imza attı.
Öğrenciler engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran tekerlekli sandalye, beyaz baston, koltuk değneği ve gözlüklerle Bahçeşehir sokaklarında dolaştı. Polis, çocukların farkındalık eylemine yolu bir süre trafiğe kapatarak destek verdi.
Çocuklar taşıdıkları pankartlarda, engellilere pozitif ayrımcılık yapılmasının önemine dikkat çekti. Öğretmen Hatice Yener, “Çocuklarımıza, engelli bireylerin yaşamlarındaki zorluklarla nasıl başa çıktıklarını, sokakta yürümelerinin dahi ne kadar zor olduğunu göstermek için bu etkinliği düzenledik. Çünkü her insan engelli adayıdır” diye konuştu.
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