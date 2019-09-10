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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
10.09.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

Milli sporcu cinayetten tutuklandı, kendini böyle savundu:'Psikolojim iyi değil'

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Milli sporcu cinayetten tutuklandı, kendini böyle savundu:'Psikolojim iyi değil'

İstanbul Kadıköy’de laf atma nedeniyle çıkan kavgada Ömer Özdemir’i bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan milli kick boksçu Berke Şahin ve 1 şüpheli “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahin’in arkadaşlarından olan 1 şüpheli ise yurt dışına çıkmama ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini iddia eden Berke Şahin, “Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.

Milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir eğlence mekanından çıktığı sırada kendilerine laf attığı gerekçesiyle yanlarından geçen 2 motosikletliyle kavga etmiş ve motosikletlileri feci şekilde dövmüştü. Bunun üzerine olay yerinden kaçan 2 kişiyi takip eden Şahin, 24 yaşındaki Ömer Özdemir’i yakalayıp bıçaklamış, hastaneye kaldırılan Özdemir hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından Berke Şahin ve 2 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, polis eşliğinde Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

“Psikolojim iyi değil”

Savcılık ifadesi alınan Berke Şahin, maktulün kendisine küfür ettiğini ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini söyleyerek, “Psikolojim iyi değildir, kendimi iyi hissetmiyorum” dedi.

Savcılık sorgularının ardından şüpheli Berke Şahin ve Tevfik K. “kasten öldürme” suçundan tutuklama talebiyle, Okan C. ise adli kontrol istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

“Pişmanım”

Berke Şahin mahkeme sorgusunda “Ben maktul Ömer Özdemir’i tanımıyorum. Tevfik K. benim arkadaşım olur. Olay gecesinde kız arkadaşımla Moda barlar sokağında yürüyorduk. Ben olayla ilgili ayrıntılı ifademi emniyette verdim. Şu anda kendimi psikolojik olarak iyi hissetmediğimden dolayı ifademi tekrar ediyorum. Böyle bir olaydan dolayı üzgün ve pişmanım” diye konuştu.

Şüpheli Tevfik K. ise, “Berke’yi 3 senedir tanıyorum. Olay günü iş çıkışı sokaktaydım. Bir barın güvenlik görevlisiyim. Bir şahsın küfür ederek gittiğini ve Berke’nin de peşinden gittiğini gördüm. Berke’nin yanlış bir şey yapmasından çekindiğim için peşlerinden gittim, sokağın oradan ilerleyip bekçi kulübüne giriş yaptı. Çıktığında elinde kesik olduğunu söyledi. Ben de ikisinin arasına girmeye çalıştım. Maktulü kendi arabama aldım. Engellemek amacıyla vücudumu araya soktum, ben maktule kesinlikle vurmadım ancak araya girmem vurma olarak gözükebilir. Suçlamaları kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Milli kick boksçu ve arkadaşı tutuklandı

Sorgu işleminin ardından Berke Şahin ve Tevfik K., “kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Okan C. ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 2 gün imza atma şeklinde adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı.

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Milli sporcunun yan baktın kavgası cinayetle sonuçlandı
Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı
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