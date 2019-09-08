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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL, (DHA)
08.09.2019 - 16:33, Son Güncelleme:

Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı

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Milli sporcunun 'yan baktın' kavgası cinayetle sonuçlandı

Kadıköy'de kız arkadaşıyla birlikte bir eğlence mekânından çıkan milli kick boksçu, iddialara göre kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle motosikletli iki kişiyle önce tartıştı ardından bu kişileri darp etti. Kavga sonrası kaçan bu kişileri motosikletle de takip eden milli sporcu, yakaladığı birini darp ettikten sonra bıçaklayarak olay yerinden ayrıldı. Bıçaklanan Ömer Özdemir kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay saat 03.00 sıralarına Kadıköy'de meydana geldi. İddialara göre milli kick boksçu Berke Şahin, kız arkadaşıyla, yakın arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için bir eğlence mekânına gitti.

Şahin, parti çıkışında, kendilerine yan baktıkları gerekçesiyle oradan geçen bir motosiklet üzerindeki iki kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve milli sporcu kavga ettiği kişileri darp etmeye başladı. Daha sonra iki kişi motosikletle olay yerinden kaçtı. Hırsını alamayan kick boksçu, o sırada yanına gelen 2 motosikletli arkadaşından birinin motosikletinin arkasına binerek kaçan kişileri kovalamaya başladı. Berke Şahin, kaçan motosikletlilerden birinin indiğini ve yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti. Şahin ve diğer motosikletteki arkadaşlarından biri, motosikletten inerek kaçan kişiyi yaya olarak kovalamaya başladı.

Şahin'in arkadaşı kaçan kişiyi bir otoparkta yakaladı ve darp etmeye devam etti. Arkadan gelen Şahin de yerdeki kişiye vurmaya başladı. Yakaladığı kişiyi darp ettikten sonra bıçaklayan Şahin motosiklete binerek olay yerinden ayrıldı. Adının Ömer Özdemir olduğu belirlenen yaralı, Şahin gittikten sonra ayağa kalktı. Otoparkta bulunan görevli sağlık ve polis ekiplerine haber verirken, yaralı tekrar yere yığıldı. Ömer Özdemir (24) olay yerine gelen ambulansla Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldı. Özdemir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MİLLİ SPORCU GÖZALTINA ALINDI

Olayda elinden yaralanan Şahin, tedavi olmak için gittiği Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Milli sporcu Berke Şahin'in, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Görüntülerde yaşanan kovalamaca ardından sporcu Şahin'in, Ömer Özdemir'i darp ettiği ve motosikletlerle olay yerinden ayrıldığı, Ömer Özdemir'in yaralı olarak ayağa kalktığı ve polis ambulans ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor.

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