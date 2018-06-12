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    Milli futbolcuya şoke eden sigorta davası!

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    12.06.2018 - 11:55 | Son Güncelleme:

    Milli kaleci Volkan Babacan’ın kendisini sigortasız çalıştırdığını ileri süren Mukadder Öceli, 12 bin 500 liralık alacak davası açtı. Öceli, davalı Volkan Babacan’ın evinde 4 yıl kesintisiz olarak çalıştığını ve sigortasını hiç yapmadığını belirtti.

    İstanbul Anadolu İş Mahkemesi’ne açılan davaya göre Mukadder Öceli, 1 Mayıs 2014 ile 14 Mayıs 2018 tarihleri arasında davalı Volkan Babacan’ın evinde aylık 2 bin 500 lira ücretle çalıştı. İddiaya göre Volkan Babacan, Mukadder Öceli’nin işe girişini SGK’ya bildirmedi. Sigortasını hiç yapmadı ve sigorta primlerini de yatırmadı. Mukadder Öceli’nin avukatı dava dilekçesinde şu iddialara yer verdi: “Müvekkilim 4 yıl Volkan Babacan’ın evinde sigortasız çalıştırılmıştır. Müvekkilin yıllık izinleri ve işten çıkarma sonrası ödenmesi gereken tazminatları da ödenmemiştir. Davalı yaklaşık bir ay önce müvekkilime “artık senin çalışmanı istemiyorum” diyerek iş akdini haksız ve hukuka aykırı şekilde feshetmiştir. Müvekkilim sigortasız çalıştırılması nedeni ile tespit davasının yanında işçi alacakları için şimdilik fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla 12 bin 500 liranın davalıdan tahsilini istiyoruz. Müvekkilin Volkan Babacan’ın evinde kesintisiz 4 yıl çalıştığının tespitini istiyoruz. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yıllık izinleri ve işten çıkarma sonrası ödenmesi gereken tazminat ve izin alacakları için ayrı dava açacağız.”

    Etiketler: son dakika , haberler
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