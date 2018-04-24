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    Milletvekili adaylarına "e-Devlet"ten yeni hizmet

    AA
    24.04.2018 - 12:21 | Son Güncelleme:

    Milletvekili adaylarının sabıka kayıtlarını "e-Devlet" üzerinden alabilmelerine yönelik uygulama bugün hizmete sunuldu.

    AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, önceki dönemlerde, milletvekili adaylarının adliyelerdeki birimlerden aldıkları adli sicil kayıtlarına elektronik ortamdan ulaşmalarına yönelik çalışma başlattı. 

    Çalışmaların tamamlanmasıyla, Bakanlığın, "e-Devlet"ten sunduğu hizmetler arasında yer alan "Adli Sicil Kaydı Sorgulama" bölümünde değişiklik yapıldı. 
    Belgenin neden verileceğini belirten alana, "milletvekili adaylığı" bölümü eklendi. 

    Böylece, 24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde milletvekili adayı olacakların, sabıka kayıtlarına "e-Devlet"ten ulaşabilmelerini sağlayan uygulamaya bugün hizmete sunuldu. 

     

     

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    Etiketler: Seçim , aday , gündem
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