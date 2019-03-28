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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
28.03.2019 - 18:20, Son Güncelleme:

Millet İttifakı Bursa'da miting yaptı

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Millet İttifakı Bursa'da miting yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye üretimden koparılmadığı sürece, herkesin çalıştığı, işinin aşının olduğu huzurlu bir Türkiye olduğu sürece hiçbir beka sorunu yoktur." dedi.

Kılıçdaroğlu, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen Millet İttifakı Bursa mitinginde, Türkiye'yi yeniden güçlü, saygın ve demokrasinin hakim olduğu bir ülke haline getireceklerini söyledi.

Beka sorunu tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"(Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu var) demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yok anlamına gelir. Yani 'Bir tehlikeyle karşı karşıyayız, Türkiye yok edilmek üzere.' Sizin Türkiye'den haberiniz bile yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesinin en güçlü, en kuvvetli devletlerinden birisidir. Nüfusuyla, çalışkanlığıyla, insan yapısıyla, her şeye rağmen ekonomisiyle bölgenin en güçlü devletidir. Peki niye diyorlar illa 'Bir beka sorunu var?' Ne var Allah aşkına? Ne olacak? Başka bir beka sorunu var, ben onu biliyorum. Yani elden gidecek. Nasıl götüreceğiz, onlar gidecek. Gidecek, ben de biliyorum. Allah'ın izni ve sizlerin oylarıyla gidecek.

Türkiye üretimden koparılmadığı sürece, herkesin çalıştığı, işinin aşının olduğu huzurlu bir Türkiye olduğu sürece hiçbir beka sorunu yoktur. Bunu söyleyenler, vatandaşları korkutarak oy almak istiyorlar. Niye? Vatandaş korkar mı? Gideceğiz sandığa, oylarımızı kullanacağız. (Millet İttifakı'nın CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı) Mustafa Bozbey'i büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Görecekler, Bursa'yı, Türkiye'yi görecekler. Güzel işler nasıl yapılır, bunların hepsini öğrenecekler."

Millet İttifakı Bursada miting yaptı

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP seçmenine de AK Parti'ye de oy veren seçmene de "Kardeşimizdir, canımızdır, kanımızdır." dediğini belirtti.

Akşener, "Ama onlar ne yaptı? Onlar sabah akşam iftira attılar. Bana 'PKK'lı' dediler. Kandil'le sözleşme imzaladığımı söylediler." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı Bursada miting yaptı

Pazar günü yapılacak seçimlerin bir yerel seçim olduğunu hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

"Bu yerel seçimde, adaylar seçilecektir. Muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyesi seçeceğiz. Onların kim olduklarını, hangi projeleri yaptıklarını, hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin. Ona göre bir karar verin. Bu tepedekiler, en ağır hakaretleri birbirlerine edip bugün kanka olabiliyorlar. Allah rızası için sakın ola ki dost, arkadaşlar, akraba, ahbap, komşularınızla kötü olmayın. 1 Nisan günü hayat, kaldığı yerden devam edecek.’’

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (28.03.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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