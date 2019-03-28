Millet İttifakı Bursa'da miting yaptı

Kılıçdaroğlu, Gökdere Meydanı'nda düzenlenen Millet İttifakı Bursa mitinginde, Türkiye'yi yeniden güçlü, saygın ve demokrasinin hakim olduğu bir ülke haline getireceklerini söyledi.

Beka sorunu tartışmalarına değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"(Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin beka sorunu var) demek, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği yok anlamına gelir. Yani 'Bir tehlikeyle karşı karşıyayız, Türkiye yok edilmek üzere.' Sizin Türkiye'den haberiniz bile yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bölgesinin en güçlü, en kuvvetli devletlerinden birisidir. Nüfusuyla, çalışkanlığıyla, insan yapısıyla, her şeye rağmen ekonomisiyle bölgenin en güçlü devletidir. Peki niye diyorlar illa 'Bir beka sorunu var?' Ne var Allah aşkına? Ne olacak? Başka bir beka sorunu var, ben onu biliyorum. Yani elden gidecek. Nasıl götüreceğiz, onlar gidecek. Gidecek, ben de biliyorum. Allah'ın izni ve sizlerin oylarıyla gidecek.

Türkiye üretimden koparılmadığı sürece, herkesin çalıştığı, işinin aşının olduğu huzurlu bir Türkiye olduğu sürece hiçbir beka sorunu yoktur. Bunu söyleyenler, vatandaşları korkutarak oy almak istiyorlar. Niye? Vatandaş korkar mı? Gideceğiz sandığa, oylarımızı kullanacağız. (Millet İttifakı'nın CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı) Mustafa Bozbey'i büyükşehir belediye başkanı seçeceğiz. Görecekler, Bursa'yı, Türkiye'yi görecekler. Güzel işler nasıl yapılır, bunların hepsini öğrenecekler."

İYİ PARTİ GENEL BAŞKANI AKŞENER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı içinde yer alan MHP seçmenine de AK Parti'ye de oy veren seçmene de "Kardeşimizdir, canımızdır, kanımızdır." dediğini belirtti.

Akşener, "Ama onlar ne yaptı? Onlar sabah akşam iftira attılar. Bana 'PKK'lı' dediler. Kandil'le sözleşme imzaladığımı söylediler." ifadelerini kullandı.

Pazar günü yapılacak seçimlerin bir yerel seçim olduğunu hatırlatan Akşener, şunları söyledi:

"Bu yerel seçimde, adaylar seçilecektir. Muhtar, belediye meclis üyesi, belediye başkanı, büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyesi seçeceğiz. Onların kim olduklarını, hangi projeleri yaptıklarını, hangi hizmet anlayışı içinde olduklarını takip edin. Ona göre bir karar verin. Bu tepedekiler, en ağır hakaretleri birbirlerine edip bugün kanka olabiliyorlar. Allah rızası için sakın ola ki dost, arkadaşlar, akraba, ahbap, komşularınızla kötü olmayın. 1 Nisan günü hayat, kaldığı yerden devam edecek.’’

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