MHRS randevusu nasıl alınır? MHRS Online randevu

Hastane randevu alma sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar gün içinde, MHRS sisteminden nasıl randevu alınabileceğini araştırıyor, MHRS sisteminde randevu almak ise oldukça kolay, MHRS'den randevu almanın ise iki ayrı yöntemi bulunuyor? Peki nedir bu yöntemler? MHRS'den nasıl randevu alınır? İşte detaylar...

MHRS’DEN NASIL RANDEVU ALINIR?

MHRS hastane randevu alma sistemiyle hastanelerden randevu almak oldukça pratik. Hem online olarak hem de telefon kullanarak ulaşılabilen MHRS hastane randevu alma sistemiyle istediğiniz hastanede istediğiniz doktora randevu alabilme şansınız bulunuyor.

İNTERNET ÜZERİNDEN ONLİNE RANDEVU

Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerden randevu almak isteyen hastalar, MHRS'nin resmi internet adresi olan "www.hastanerandevu.gov.tr" adresinden gerekli adımları uygulayarak kolayca randevu alabilirler. Daha önceden üyelik kaydınız yok ise "Randevu Al" butonuna tıkladıktan sonra karşınıza gelecek olan ekrandan "Üye Ol" seçeneğini tıklayarak üyelik işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Eğer üyeliğiniz mevcut ise kimlik numaranız ve şifrenizle istediğiniz hastane ve hekimi seçerek, hangi gün ve saate istiyorsanız randevunuzu oluşturabilirsiniz. MHRS'den randevu almak için ise akıllı telefonunuzdan MHRS uygulamasını indirerek üyelik kaydınız yoksa oluşturabilir, var ise kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaparak randevunuzu alabilirsiniz.

Ayrıca, e- Devlet uygulamasına giriş yaparak da MHRS'den randevu almak mümkün.

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TELEFONLA RANDEVU

MHRS'den randevu almanın bir diğer yolu da telefon kullanmak. Mobil ya da sabit hatlarınızı kullanarak Sağlık Bakanlığı'nın "ALO 182" çağrı merkezini arayarak, randevu oluşturabilirsiniz. ALO 182'yi aradığınızda işlemlerinizi yapmada size çağrı merkezi elemanı yardımcı olacak ve istediğiniz hastane ve hekime randevu alabileceksiniz. İnternet kullanmayan vatandaşlar için geliştirilen ALO 182 hastane randevu hattı sayesinde dakikalar içinde istenen hastaneye randevu alınabilmektedir.

MHRS RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

MHRS'den İnternet ya da telefon kullanarak aldığınız hastane randevularını istediğiniz takdirde iptal edebilirsiniz. MHRS iptal işlemini yapmak ise oldukça kolay, randevunuzu iptal edebilmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz. ALO 182 çağrı merkezini arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MHRS'DEN ALINAN RANDEVU NASIL GÖRÜLÜR?

MHRS'den aldığınız randevuları, www.mhrs.gov.tr adresine kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, ALO 182 çağrı merkezini arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir. MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.