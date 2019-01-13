MHP’lilerin duruşması başlıyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önünde 4 Ekim’de toplanıp slogan atan ve olayın ardından ilçe teşkilatı ile birlikte görevden alınan MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan’ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin ‘tehdit’ ve ‘hakaret’ suçlarından yargılanmasına yarın başlanıyor.
Olayın ardından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatılırken Akşener de MHP Üsküdar İlçe Başkanı Hakan Aslan ve Üsküdar İlçe Sekreteri Naim Özcetekin’den şikâyetçi olmuştu. Savcılık tarafından 12 Kasım 2018 tarihinde hazırlanan iddianamede, 16 şüphelinin ‘tehdit’ suçundan 2’şer yıldan 5’er yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları istenirken, Hakan Aslan ve Naim Özcetekin için ayrıca ‘hakaret’ suçundan da 3.5 aydan 2’şer yıl 4’er aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin, gönderildiği Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından mahkeme, duruşmanın 14 Ocak’ta yapılmasına karar verdi.
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