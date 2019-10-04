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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
04.10.2019 - 22:01, Son Güncelleme:

MHP'li Yaçın: Mahkeme kurmadık tedbir aldık

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CNN Türk Yayınında Devlet Bahçeli'nin yazılı açıklamasına ilişkin konuştu. Yalçın, "Açıklamada kimseyi yargılamıyoruz. Mahkeme kurmadık önlem aldık." ifadelerini kullandı. Yalçın, "Kendi içimizde bir komisyon kuruyoruz. CHP-HDP ilişkisinin nereye doğru gittiğini, bu ilişkinin memleket menfaatine olup olmadığı noktasındaki görüş ve düşüncelerimizi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden takip etmek suretiyle, öncelikle kamuoyuna sonra da gerekli gördüğümüz taktirde suç duyurusunda bulunmak üzere, mahkemelere müracaat etmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Biz bugün bunu duyurduk." dedi.

"MAHKEME KURMADIK ÖNLEM ALDIK"

Konuyla ilgili CNN Türk'te yayınlanan 'Gündem Özel' programına telefonla bağlanan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şu açıklamalarda bulundu:

"Bir hususu sizle paylaşmak için bağlanma ihtiyacı hissettim. Sayın Genel Başkanımızın bugün itibarıyla açıklamış olduğu, Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili görüş ve düşüncelerin biraz farklı anlaşıldığını görüyoruz. her şeyden evvel biz bir siyasi partiyiz. Sayın Üçok'un dediği gibi biz mahkeme kurmadık, kimseyi yargılamıyoruz. Siyaseten gidişatla alakalı birtakım yanlışlıkları her zaman ifade ettiğimiz gibi bugün de ifade etmek suretiyle, bununla ilgili parti olarak bir tedbir alıyoruz.

Kendi içimizde bir komisyon kuruyoruz. Bir takip yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, daha doğrusu CHP-HDP ilişkisinin nereye doğru gittiğini, bu ilişkinin memleket menfaatine olup olmadığı noktasındaki görüş ve düşüncelerimizi, Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden takip etmek suretiyle, öncelikle kamuoyuna sonra da gerekli gördüğümüz taktirde suç duyurusunda bulunmak üzere, mahkemelere müracaat etmek üzere bir çalışma yapıyoruz. Biz bugün bunu duyurduk. 

Sayın Genel Başkanımızın ifadeye çalıştığı budur. CHP-HDP ittifakını tehlikeli buluyoruz. Ülke menfaatine görmüyoruz. Gidişatın zararlı ve farklı istikametlere seyir takip ettiğini görüyoruz. Özellikle CHP'nin ülke geleceği hususunda savrulduğunu gördüğümüz için böyle bir tedbirin zaruri olduğunu ifade ettik, hepsi bundan ibarettir.

Biz bir siyasi parti olarak, bu komisyonla bu ilişkiyi açığa çıkaracağız. Önce halkımızla, sonra gerekli gördüğümüzde bağımsız yargıya taşımak üzere bir tedbir aldık. Bunun dışında çok farklı anlamlar yüklemek, kendimizi yargı yerine koymak... Öyle bir niyetimiz olmadı olmayacaktır."

KURULACAK KOMİSYON NASIL ÇALIŞACAK?

"Komisyon, kendi içimizde üç başkan yardımcımızla müteşekkir bir komisyondur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar HDP, yani terörle ihtisası olan, PKK'yla ilişkisi olan bir partinin, masum bir şekilde kamuoyuna anlatılması veya bu parti ile olan ilişkilerinin ne düzeyde olduğu, bu ilişkilerin nereye taşınmak istendiği konusunda CHP'nin aldığı rolü tespite çalışmaktır."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı yazılı açıklama ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "CHP’nin şu anda takip ettiği siyaset Türk milletinin egemenlik ve tarihsel haklarıyla temelden ve bütünüyle çatışmaktadır" demişti. 

MHP'nin Başkanlık Divanı'nın da kararıyla CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanı'nın suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon kurulduğunu belirten Bahçeli, "Hiç kuşku yok ki, CHP Genel Başkanı'nın ve sözcülerinin siyasi eylem ve sözleri suç teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir şart altında bu zillete ve ülkemize hezimet vaat eden teşebbüs ve girişimlere sessiz ve seyirci kalmayacaktır. Özellikle CHP Genel Başkanı için dokunulmazlığın kaldırılması ve mahkeme yolu ardına kadar aralanmış ve açılmıştır." ifadelerini kullanmıştı.

"Herkes aklını başına almalıdır. Türkiye'nin tarihi ve egemenlik hakları, Türk milletinin birliği, güvenliği, varlığı sonuna kadar heves ve heyecanla müdafaa edilecektir. Türkiye sahipsiz değildir. MHP'yi görmezden gelenler, spekülasyondan geçinenler, fitne ve fesada bel bağlayanlar sonunda mutlaka pişman olacaklardır. CHP-HDP zilleti ne yaparsa yapsın zalimlerin rövanşını alamayacaktır." diyen Bahçeli'nin "CHP-HDP ilişkilerinin incelenmesi, CHP Genel Başkanının suç teşkil eden fiili ve değerlendirmelerinin analiz ve araştırılması maksadıyla bir komisyon görevlendirilmiştir. Görevi, unvanı, siyasi pozisyonu, makamı ve konumu ne olursa olsun, hiç kimse suç işleme özgürlüğüne, suçluyu övme hakkına, ihanete hizmet ve refakat etme tercihine sahip olamayacaktır. Türkiye ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde hesap yapanlar çuvallamaya, oyun kuranlar, senaryo yazanlar melanetlerinde boğulmaya mahkumdur." ifadeleri dikkat çekmişti.

MHP lideri Bahçeliden Kılıçdaroğlu tepkisi
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu tepkisi

 

CHPli Özelden Bahçelinin açıklamalarına yanıt
CHP'li Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt
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