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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
04.10.2019 - 21:17, Son Güncelleme:

CHP'li Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

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CHP'li Özel'den Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP ile ilgili açıklamalarına ilişkin, "Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan ve tüm anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek, birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz." dedi.

Özel, partisinin kampa girdiği Abant'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili ciddi tartışmaların olduğunu belirterek, durumunu yakından takip ettiklerini ve bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini söyledi.

Hiçbir CHP'linin, Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüleşmesini istemeyeceğini dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"MHP içinde Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ve siyasete devam edip etmeyeceğine yönelik birtakım iç hesapların olduğu hepimizin malumudur. Bugün yazılan metin, belki Türkiye görünümü altında parti içine 'Sayın Bahçeli, görevinin başındadır, sağlığı yerindedir, gündeme hakimdir hatta gündem değiştirmeye haizdir, mahirdir.' mesajını verip, parti içine etkili bir mesaj verme kaygısından öte değildir.

Elbette Cumhuriyet Halk Partisi olarak böyle bir parti içi rekabetin, hesaplaşmanın, çekişmenin durdurulmasına yönelik böyle bir metnin tarafı edilmekten, alet edilmekten üzüntü duyduğumuzu, bunu da siyasi bir nezaketsizlik olarak gördüğümüzü açıkça ifade etmek isteriz."

"DEMOKRASİ TOKADINI BU MİLLETTEN YİYECEKLERİNE HİÇ ŞÜPHE YOKTUR"

Özel, Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının sadece anayasal dokunulmazlıktan ibaret olmadığını söyledi.

Özel, "31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde kendisine, gösterdiği adaylara, ortaya koyduğu siyaset anlayışına karşı milletin gösterdiği teveccüh ve İstanbul’u da aşan Türkiye ittifakına dönüşmüş olan kendisine bir sahip çıkmadır ki 31 Mart’ta seçimleri küçük bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu’na dokunmaya kalkanlar, 23 Haziran’da nasıl bir demokrasi tokadı yedilerse emin olsunlar ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na dokunmaya kalktıklarında, o tokadın çok daha fevkinde bir demokrasi tokadını bu milletten yiyeceklerine hiç şüphe yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün Milliyetçi Hareket Partisi, 1950’lerde kalmış ve ardından etkisi olanların bugün utandıran, kimsenin savunmadığı tahkikat komisyonlarını, 70 yıl sonra kendi partisi içinde kurmaya yeltenecek kadar, kendilerini de ileride utandıracak bir işe tevessül etmişlerdir. Sayın Genel Başkanımız hakkında birtakım çirkin iddialarla bir komisyon oluşturmak, hem de o komisyonda yer alan üç zatı, methiyelerle kendi kendilerine övdükleri bir metni Sayın Genel Başkanlarına imzalatmış olmaları da bambaşka bir konudur.

Tükenmekte olan bir siyasi hareketin, yok olmakta olan ve tüm anketlerin paniğe sevk ettiği bir ittifakın küçük ortağının hezeyanlarını üzülerek, birazcık da tebessümle tarih önünde not ederiz."

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