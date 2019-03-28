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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.03.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

MGM'den son dakika uyarısı: Fırtına saatte 90 kilometreyi bulabilir!

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MGM'den son dakika uyarısı: Fırtına saatte 90 kilometreyi bulabilir!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 28 Mart Çarşamba gününe dair yayımladığı hava durumu verilerinde vatandaşların son dakika sürprizleriyle karşılaşmamaları için bazı uyarılarda bulundu. Çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzlukların yaşanma ihtimaline karşı hava durumu tahminlerini paylaşan MGM, yurdun bazı kesimlerinde soğuk havanın etkisini arttıracağını da günlük tahminleri arasına ekledi. İşte, 28 Mart Perşembe gününe ait bazı bilgiler

Önümüzdeki cumartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 10 dereceye kadar düşüş göstereceğine tahminlerinde yer veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), buna binaen bugün kuzey, iç ve batı kesimlerde sıcaklıkların 2 ila 4 derece arasında düşeceği bilgisini paylaştı. MGM, saatte 90 kilometreyi bulabilecek fırtına konusunda ise önemli uyarılarda bulundu. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

FIRTINA UYARISI: Kuzey ve Orta Ege'de rüzgarın perşembe akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zamanla 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 30.03.2019 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, İç ve Doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI; Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına(60-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı( Çatı Uçması, Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Aydın, Denizli ve Muğla çevreleri ile zamanla İzmir ve Uşak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Konya, Karaman ve Niğde çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SİVAS °C, 9°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Kuzey ve doğusunda gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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