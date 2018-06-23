Meteoroloji'den Trakya için sel uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde öğleden sonra kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek yağışlardan sonra oluşacak ani sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yağışların Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da etkili olacağı ve sıcakların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği Tekirdağ ve Kırklareli’nde ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini aktardı.