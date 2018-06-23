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    Meteoroloji'den Trakya için sel uyarısı

    DHA
    23.06.2018 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Meteoroloji, Trakya'da sel ihtimaline karşı vatandaşlara uyarıda bulundu.

    Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde öğleden sonra kuvvetli yağışların beklendiği belirtilerek yağışlardan sonra oluşacak ani sel baskınlarına karşı vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Yağışların Edirne, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da etkili olacağı ve sıcakların 2 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

    Meteoroloji, kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği Tekirdağ ve Kırklareli’nde ani sel, su baskını, dolu ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini aktardı.

    Etiketler: Meteoroloji , Trakya , hava durumu , son dakika , haberler
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