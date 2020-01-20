Meteoroloji'den son dakika fırtına, kar ve yağmur uyarısı! Yarın hava durumu nasıl olacak?
Soğuyan havalar etkisini arttırırken yarın hava durumu nasıl olacak sorusuna yönelik araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın İstanbul'un yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde ise fırtına ve yağmur etkili olacak. İşte, 21 Ocak Salı Türkiye geneli il il hava durumu değerlendirmeleri
İstanbul'da pazartesi günü hissedilir derecede hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından son dakika tahminleri gündeme geldi. Son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki nerelere kar yağacak? İşte, salı gününe ait hava durumu raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
EDİRNE -3°C, 7°C
Çok bulutlu
İSTANBUL 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ -1°C, 5°C
Çok bulutlu
KOCAELİ 3°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -5°C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
DENİZLİ 1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 4°C, 9°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 3°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 7°C, 17°C
Parçalı bulutlu
HATAY 3°C, 12°C
Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ISPARTA -4°C, 4°C
Çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR -2°C, 0°C
Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı
KONYA -2°C, 1°C
Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
SİVAS -4°C, 1°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
BOLU -3°C, 1°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KASTAMONU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 3°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
AMASYA -1°C, 2°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
SAMSUN 5°C, 7°C
Çok bulutlu, yağmurlu
TOKAT -1°C, 2°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
TRABZON 7°C, 8°C
Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Erzincan, Ardahan, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZİNCAN -2°C, 1°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı
ERZURUM -8°C, -5°C
Çok bulutlu
MALATYA -1°C, 7°C
Çok bulutlu
VAN -8°C, 0°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR 2°C, 10°C
Çok bulutlu
GAZİANTEP 1°C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİİRT 0°C, 8°C
Çok bulutlu
ŞANLIURFA 5°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLERDE HAVA
Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına, Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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