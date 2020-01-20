Meteoroloji'den son dakika fırtına, kar ve yağmur uyarısı! Yarın hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da pazartesi günü hissedilir derecede hava sıcaklığında yaşanan düşüşün ardından son dakika tahminleri gündeme geldi. Son tahminlere göre Marmara Bölgesi'nde karla karışık yağmur bekleniyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki nerelere kar yağacak? İşte, salı gününe ait hava durumu raporu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Erzincan, Ardahan, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz’in iç kesimleri ile Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yağmur ve karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

EDİRNE -3°C, 7°C

Çok bulutlu

İSTANBUL 2°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ -1°C, 5°C

Çok bulutlu

KOCAELİ 3°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -5°C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

DENİZLİ 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 4°C, 9°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Hatay ve Osmaniye çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 3°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

HATAY 3°C, 12°C

Çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ISPARTA -4°C, 4°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -3°C, 3°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR -2°C, 0°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar hafif kar yağışlı

KONYA -2°C, 1°C

Çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı

SİVAS -4°C, 1°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

BOLU -3°C, 1°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

DÜZCE 2°C, 5°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -2°C, 2°C

Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK 3°C, 5°C

Çok bulutlu, yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması beklenen yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

AMASYA -1°C, 2°C

Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

SAMSUN 5°C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu

TOKAT -1°C, 2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

TRABZON 7°C, 8°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Erzincan, Ardahan, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZİNCAN -2°C, 1°C

Çok bulutlu, bu gece saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM -8°C, -5°C

Çok bulutlu

MALATYA -1°C, 7°C

Çok bulutlu

VAN -8°C, 0°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Gaziantep, Kilis, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde yağmur ve sağanak, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışı olması bekleniyor. Rüzgarın; Malatya ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°C

Çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİİRT 0°C, 8°C

Çok bulutlu

ŞANLIURFA 5°C, 10°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLERDE HAVA

Batı ve Orta Akdeniz’de fırtına, Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.