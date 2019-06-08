Meteoroloji'den sağanak uyarısı | Pazar günü hava nasıl olacak?

Hafta sonu hava durumunu paylaşan Meteoroloji, vatandaşları kuvvetli rüzgar konusunda uyardı. Yapılan uyarıda 'rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ifadeleri kullanıldı. Peki, 9 Haziran Pazar günü hava nasıl olacak? İşte, haritali hava durumu tahmini.

METEOROLOJİ'DEN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Edirne, Kırklareli, Sivas, Bolu, Karabük, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmezken, rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Afyonkarahisar, Uşak, Denizli, Sivas, Tokat, Kars, Ardahan, Van’ın kuzey ve doğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın öğle saatlerinden sonra İzmir ve Denizli çevrelerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) Edirne ve Kırklareli çevrelerinin çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA 17°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 20°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; yarın (Pazar)öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey vve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 21°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 35°C

Az bulutlu

MANİSA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 22°C, 38°C

Az bulutlu

ANTALYA 21°C, 29°C

Az bulutlu, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 23°C, 37°C

Az bulutlu

ISPARTA 15°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam Eskişehir ve Ankara çevreleri ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra batısı ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI 14°C, 32°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS 13°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP 21°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane, Artvin ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 17°C, 31°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BAYBURT 12°C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

SAMSUN 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya, Kars, Ardahan, Iğdır çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 9°C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS 8°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 17°C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 12°C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde Gaziantep çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 21°C, 34°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı, zamanla az bulutlu

SİİRT 23°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık