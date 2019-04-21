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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.04.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Meteoroloji’den 3 uyarı birden geldi – Bugün hava nasıl olacak?

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Meteoroloji’den 3 uyarı birden geldi – Bugün hava nasıl olacak?

21 Nisan tarihli hava durumu tahminlerini resmi sayfası üzerinden paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden 3 uyarı birden geldi. Müdürlük, vatandaşları kuvvetli yağış, zirai don tehlikesi ve kuvvetli rüzgar konularında uyardı. İşte yurt genelinde hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da gök gürültülü sağanak, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Kırıkkale, Ankara ve Çankırı çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, doğu bölgelerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişlik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Şırnak, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON TEHLİKESİ: Tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif, yüksek rakımlı yerlerinde ise orta kuvvette zirai don riski bulunmaktadır. Yetkililerin ve çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları ve don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Güney Ege ile İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde(50-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

 

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