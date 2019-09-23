Meteoroloji 23 Eylül hava durumu raporu.. Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son bilgilendirmeye göre illerimizin çoğunda yağış görülmüyor. Vatandaşlar internette 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabını arıyorlar.. İşte il il hava durumu raporu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı, Ege kıyılarında ise kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
TEKİRDAĞ °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölge genelinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
SİNOP °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
TOKAT °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), doğusunda 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m, doğusunda 1,0 ila 2,0m, Görüş; İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, Rüzgâr: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey Ege’de; kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), Güney Ege’de; batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz’de; batı ve kuzeybatı, doğusunda öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de; batı ve güneybatı, gece saatlerinde kıyıları kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Batı ve güneybatı, zaman zaman kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), akşam saatlerinde 5 (40 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m, Görüş: İyi.
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