Meral Akşener İYİ Parti grup toplantısında konuştu

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

İYİ Parti Türkiye’nin kardeşlik sözleşmesidir. Yola çıkarken dedik ki İYİ Parti devleti yönetmeye taliptir. Dedik ki milletin sesi olacağız. Ülkenin her köşesinde dert dinliyoruz. Milletin tek gündemi var. Ekonomi… İktidara ve tuzu kuru yandaşlarına göre her şey güllük gülistanlık. Tek bir sebebi var. O da

AK Parti iktidarının yanlış politikalarıdır. İlk defa bir iktidar milletin gözünün içine baka baka krizi yok saymaktadır. Bu hayat pahalılığın sebebi stokçu çiftçiler ve esnafmış. İnanmamızı istedikleri hikaye budur.

İçeride başka dışarıda başka oynuyorsunuz. Bedelini de bu millet ödüyor. Türk ekonomisine saldıran dış güç masalı artık tutmuyor. Yeni bir terör örgütümüz oldu. Soğan terör örgütü. Yetmedi 3 liraya aldığını 2 liraya satmıyor diye esnafı suçladılar. Yetmedi çok et yiyor diye ahaliyi suçluyor.

Enflasyon yükselmesin diye aldıkları önlem TÜİK başkan yardımcısını görevden almak oldu. Enflasyon geriliyormuş. Neresi umut veriyor bu tablonun. Dış borcu çiftçi ve esnaf mı çıkarıyor? Sen ülkede bir şey ürettin de çifti ve esnaf engel mi oldu? Yetki aldın milletle uğraşmayı bırak enflasyonla işsizlikle uğraş. 16 yıldır sen ağladın millet dinledi. Artık millet ağlıyor sen dinle çare bul. Bütün yetki elinde ama hal bahane üretiyorsun.

Kadınlarımızın erkeklerimizin gençlerimizin hayallerini öldürdünüz. Bizim hayallerimiz var. İktidara gelince gerçek olacak hayallerimiz var. Benim gençlerimize dair hayallerimiz var.

Şirket kuracak gençlere 100 bin liraya kadar sıfır faizli kredi vermeyi hayal ediyorum. Bu şirketlerden belirli süre vergi almamayı hayal ediyorum. Stajların ücretli hale geldiği bir Türkiye hayal ediyorum. Üniversiten mezun olan gençlere kamu kurumlarında iş verildiğini görmek istiyorum. 25 yaşına kadar tüm öğrencilere ve iş bulamayan gençlere bedava internet verilmesini istiyorum. Ben öğrencilerden sınav ücreti alınmamasın istiyorum.

Gençlerin hayata borçlu değil alacaklı olarak başlamasını hayal ediyorum. Dar gelirli öğrencilere karşılıksız eğitim bursu verilmesini hayal ediyorum. Bunların hayal olmadığını göreceksiniz. Hesabımızı kitabını yaptık bu hayallerin hepsi gerçek olacak.

En kötüsünü atlattık diyorlar. İşsizliği yüzde 1’e mi indirdiniz? Fabrikalar mı kurdunuz? En kötüsünü atlattıysak niye işsizlik fonundaki paraları bankalara aktardınız niye gençlere burs istemeyin gidin kredi çekin diyorsunuz. Niye harçlara zam yapıyorsunuz. En kötüsünü atlatmış olmak bu mu? Marmaris’te Ahlat’ta yeni saraylar yapılıyor mu diye kendimizi avutalım. Krizi nasıl çözeceğini anlat. Gençleri nasıl istihdam edeceğiniz anlat. Durmadan mazi anlatıyor. Yeni bir söz yok. Milleti aldatarak seçime kadar zaman kazanmaktan başka hiçbir şey düşünülmüyor. Papazı vermeyeceğim sözü ne kadar doğruysa kötüyü atladık sözü o kadar doğru.

Çiftçiyi öldürdüler. Türkiye’nin tarımdaki genel halidir. Ürünü para etmeyen çiftçi ekip biçmekten vazgeçti. Önlem alınmazsa birkaç yıl içinde çayı ithal etmek zorunda kalacağız. İktidar içinden çıkamadığı krize sorumlu uydurmak için depo basıyor. Asıl sebeplerle oralı bile değil. Son dönemde Sayıştay’ın belediyelerle ilgili raporları açıklanıyor. AK Partili belediyelerin zarar ve yolsuzlukları var.

SEÇİM İTTİFAKI

Devam eden görüşmeleri sınırlı bir güç birliği olarak görüyoruz. Siyaset ilkelerle yapılır. İlkeler ortaya konur uzlaşılırsa yürünür uzlaşılamazsa teşekkür edilip yol haritası çizilir. Medeni bir şekilde yürüyen süreç yakın zamanda sonuçlanacak. Cumhur İttifakı 31 mart yerel seçimi bekaa meselesi olarak takdim ediyor. Bu korkunun işaretidir. Cumhur ittifakının bir boşalıp bir kurulması bir bekaa meselesi değildir. İttifak kendi kararlarıdır ama ittifaklarını bekaa olarak anlatmaları milleti de ilgilendirir. Harbe falan girmiyoruz. Yani ortada mikrofonu devirecek durum yok. Sakin olun kardeşim. Bağırıp çağırarak millete krizi hayat pahalılığını işsizliği unutturamazsınız. Provokasyon denemelerinden vazgeçin. Aklınıza hangi parti yatıyorsa ona verin. Kimsenin dolduruşuna gelip eşinizle dostunuzla arkadaşınızla düşman olmayın.

İYİ PARTİ ADAYLARI

Meral Akşener partisinin bazı belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte Akşener'in açıkladığı İYİ Parti belediye başkan adayları.

Isparta –Avukat Gökmen Gökmenoğlu

Elazığ-Ali Şekerdağ

Niğde-Mümin İnan

Afyon-Mahmut Koçak

Mersin - Burhanettin Kocamaz