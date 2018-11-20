Meral Akşener grup toplantısında konuştu

İşte Akşener’in sözlerinden satır başları:

Kıymetli misafirler sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Aziz milletim, 15 Kasım’da KKTC’nin kuruluş yıl dönümüydü kutlu olsun. Kofi Annan’la saf tutup Denktaş’ı kovanları unutmadık.

Aziz milletim, son dönemde bir takım odakların milletimizin değerlerine saldıranları başlamıştır. Diyanet İşleri Başkanı'nın fesli ziyaretinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da aynı hareket geldi. Değerli hanımefendiler sevgili gençler son dönemde garip hareketler görüyoruz. Bir başka olay Konya’da görüldü. Sosyal medyada bir profesör hiçbir kadına oy vermeyeceğim dedi. İnsansız hava araçlarıyla uğraşırken insanı ve kadını unuttun sanırım. Bir özür borçlusun. Senin oyun eksik kalsın. Önemli olan bu tür hareketlerin artmış olması.

Vatandaşın ezanla bir meselesi yok, cumhuriyetle, Atatürk’le bir meselesi yok. Bizim meselemiz hayat pahalılığı. Koltuklarınızda 3 gün daha oturmak için münafıklıktan vazgeçin. Biz insanların hayatlarını yönetmeye değil devleti yönetmeye talibiz. Değerli misafirlerim bizim derdimiz millettir. Her üç gençten biri işsiz. Damat ne diyor buna dengelemek. Herkesi fakirlikte yoksullukta dengelediler.

Yedi gün 24 saat konuşuyor ekranlarda. Milletin haline bak beyefendinin haline bak. İyi gün dostu olmayı bırak, millet dara düştü.

Aziz milletim, kışı nasıl atlatacağını düşünüyorsan ülke iyi yönetilmiyor demektir. Sevgili gençler KPSS’de 100 puan alsanız bile torpil bulamadan işe giremiyorsanız, ülke iyi yönetilmiyor demektir. Çözüm istiyorsanız yardıma hazırız diyoruz. 31 Mart’ta gereken yapılacak. Eskiden milletimiz kime oy verelim diyordu, artık ‘iyi’ bir alternatif var. 31 Mart’ta İYİ Parti geliyor. İYİ Parti gelince yönetime liyakat gelecek.

İsraftan vazgeç diyoruz, itibar diyor. Afşin’li bir çiftçimiz bir video izletti. Bu dönemde tarlada ürün kalmazdı, şimdi elimizde kaldı diyor. Şeker fabrikalarını özelleştirdiler çiftçimizi mağdur ettiler.

Gün batsa ne olur diyor, şair. Geceyi onaran birisi çıkar diyor. Biz geceyi onaracağız. Bizimle hiçbir haksızlık yerinde kalmayacak. Adalet huzur sağlayacak, huzur güveni getirecek.

16 yılda İsrail tohumuna mahkum ettiniz. Türk toprağını yeniden eski haline getireceğiz. Lüks yata verilen mazotu çiftçimize vereceğiz. Domatesi 1 liraya düşüreceğiz. Kaynak yaratacağız, rant yaratacağız. Millet için, emekliye iki maaş ikramiye vermek için rant yaratacağız. Devlet okullarını öldürdünüz. Özel okullarla devlet okulları arasında uçurum var. Evlatlarımıza iyi bir eğitim vermiyorsak devlet ne için var. Bir yanda öğretmen açığımız var, bir yanda atanamayan pırıl pırıl öğretmenlerimiz. Sözleşmeli öğretmen diye bir şey uydurdunuz, böyle bir uydurma mı olur. Zengininden fakirine bu gençler aynı eğitimi almalı.

Sizin işsiz bıraktığınız gençliğe iş vereceğiz, yazılım üreteceğiz. Bakın sadece mezun vereceğiz demiyoruz, kaliteli iş vereceğiz. Otomobillerimize, uçaklara yerli yazılım vereceğiz. Elçilikler arpa tarlasına döndü, Suriyelileri kendi ülkesine göndereceğiz.

1- Suriyeli mültecilere Türk vatandaşlığı verilmeyeceğini açıklayın

2- Bu insanların Suriye’ye dönmesi için Esad’la anlaşın.

3- Bunun için gerekeni yapın gücümüzü masaya koyun.

4- Bu sorun sıfırlana kadar bu sığınmacıların kaçak mal satmasını engelleyin

5- Mülteci esnaflardan da vergi alın

6-Yerli esnafa kolaylık sağlayın

7- Sınırları güçlendirin

8- Suriye’den aracı getirenler için geçici sürüş belgesi verin. Avrupa böyle yapıyor

2002 yılında bu iktidar ne söylüyordu. Şeker ihraç eden ülke olacağız diyordu. Fabrikaların satışından gelen parayla cezaevi yapıyor.

Geçmeyen araba için, gelmeyen hasta için yandaşa para ödüyorlar. Sayıştay’ın raporları yolsuzluğu ortaya koyuyor. Bugün mazlumu sustur ki saltanat sürsün diyorlar. 16 bin lira için caminin elektriğini kesiyor.

Aziz milletim İYİ Partiye muhalefet görevi verdin, en iyisini yapacağız. Kamuda keyfi harcamalara son verin, kontrolsüz harcamalara son verin, betonla yatırım olmaz, yandaşların sözleşmelerindeki kar oranını düşürün, temel ihtiyaçlardan ÖTV’yi kaldırın. Millet bir nefes alsın

Uluslararası ortamda kötü durumdayız. İtalya’da temsilcimizin geri çekilmesi doğrudur.

Rahim Cevat bey üç buçuk aydır kampta tutsak. Türk evladı mağdur bırakılamaz. Azerbaycan var olsun, Rahim Bey azâd olsun.

Aziz milletim hükümete 3 haftadır sesleniyorum. Kendi maaşına yaptığın zammı millete de yap diyorum. Duymuyorlar. Millete de yüzde 26 zam yap. Hiçbir şeye ihtiyacın yok ama maaşına zam yapıyorsun.

Milli Eğitim Bakanlığı okullarımıza bağlama ve piyano alacak. Güzel bir haber, ama bu işi de bulandırdılar. İş alabilmek için illa size methiyeler mi düzmek gerekiyor. O bağlamaların akordu tutmaz.

Aziz milletim şunu bilsin ki bunların sözü suya bizim sözümüz kayaya yazılır. Yandaş bir medyada Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygısızlık yapıldı. Biz gereken hukuk başvurusunu yaptık ve haberi kaldırttık.

Allah yar ve yardımcımız olsun, hayırlı bir hafta olsun diyorum.