Meclis’te sebze tartışması
Sebze fiyatları Meclis’te tartışılırken renkli görüntülere yol açtı.
Meclis Genel Kurulu’nda önceki gün kürsüye yanında getirdiği sebzelerle çıkan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut’un, “Patlıcanın meşhur yemeği var; karnıyarık. Hem üreticinin hem tüketicinin karnını yardı bu fiyatlar. Yaş soğan 23 lira, 1 bağı 23 lira olmuş” dedi. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise sebzeleri göstererek “Ağabey, orada servet var, mal beyanında bulun” diye konuştu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da “Ağabey, bir saniye... Onları al oradan ya. Kendi masana koy onları. Kendi sıranıza koyun patatesinizi, soğanınızı. Şovun manası yok” derken, AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Bir defa arkadaşlar, kriz nerede var, nereden çıktı bu kriz” dedi.
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