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    MEB'den 'Erkek, kadına yönetici' savunması'

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    03.03.2018 - 01:59 | Son Güncelleme:

    CHP Milletvekili Mevlüt Dudu, 11. sınıflarda okutulan ‘Hazreti Muhammed’in Hayatı’ isimli ders kitabındaki “Erkekler güç ve kuvvet yönünden daha ileri olduğundan Cenab-ı Hak, ailenin sorumluluğunu birinci derece onlara yüklemiştir. Erkekler, kadınlar üzerinde yönetici ve koruyucudurlar” ifadesini Meclis gündemine taşıdı.

    Dudu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Kadın-erkek eşitliğine inanmıyor musunuz? Evliliğin devamı için kadının erkeğe hürmet ve itaat göstermesi gerektiği anlayışı, Medeni Kanun’la çelişmiyor mu?” sorularını yöneltti. Bakan Yılmaz, önergeye şu yanıtı gönderdi:

    GÖREV VE SORUMLULUKLAR
    “Medeni Kanun’a aykırı olduğu iddia edilen ifadeler İslam’ın aile kurumuna ve eşlerin birbirine karşı üstlendikleri görev ve sorumluluklarına bakışını yansıtmayı hedeflemekten ibarettir. Söz konusu kitapta genel olarak eşlerin görev ve sorumlulukları ifade edilmek istenmiştir.”

    Etiketler: MEB , CHP , gazetehaberleri , son dakika
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