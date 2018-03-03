MEB'den 'Erkek, kadına yönetici' savunması'

Dudu, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a, “Kadın-erkek eşitliğine inanmıyor musunuz? Evliliğin devamı için kadının erkeğe hürmet ve itaat göstermesi gerektiği anlayışı, Medeni Kanun’la çelişmiyor mu?” sorularını yöneltti. Bakan Yılmaz, önergeye şu yanıtı gönderdi:



GÖREV VE SORUMLULUKLAR

“Medeni Kanun’a aykırı olduğu iddia edilen ifadeler İslam’ın aile kurumuna ve eşlerin birbirine karşı üstlendikleri görev ve sorumluluklarına bakışını yansıtmayı hedeflemekten ibarettir. Söz konusu kitapta genel olarak eşlerin görev ve sorumlulukları ifade edilmek istenmiştir.”



