Marmara'da sıcaklık 10 dereceye kadar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz üzerinden gelen serin ve yağışlı sistemin yurdu terketmesiyle, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde artarak gelecek hafta boyunca mevsim normallerinin yer yer 5 ila 10 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Yurdun büyük bölümünün yağışsız geçeceği tahmin edilen yeni haftada hava sıcaklıklarının Ankara'da 27, İstanbul'da 26, İzmir'de 30, Antalya'da 27, Samsun ve Erzurum'da 20, Diyarbakır'da 28 derecelere ulaşması bekleniyor.

MARMARA'DA HİSSEDİLİR DERECEDE ARTACAK

Yeni haftada hava sıcaklıklarının, Edirne'de 32, Kırklareli'de 31, Kocaeli'de 28 , Sakarya'da 27, Yalova'da 25 ve Tekirdağ'da 21 derecelere ulaşması bekleniyor.

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