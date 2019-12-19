Malezya’da 15 anlaşma

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti Kuala Lumpur’da Türklerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Erdoğan İslam ülkelerinin sorunlarının tartışılacağı zirve öncesi Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Şah ile bir araya geldi. Kraliyet Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen görüşme yarım saat sürdü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ve Malezya Kralı Sultan Abdullah’ın eşi Azizah Aminah Maimunah Iskandariah da yer aldı.

BAŞBAKANLA DA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, zirve kapsamındaki temasları sırasında Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed’i de kabul etti. Putrajaya’daki Başbakanlık Binası’nda gerçekleştirilen kabul sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Malezya Başbakanı Mahathir huzurunda iki ülke arasında farklı alanlarda 15 anlaşma imza altına alındı. “Bilim ve Teknoloji Alanında Türkiye ve Malezya Hükümetleri Arasında İşbirliği Anlaşması”nı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Malezya Enerji, Bilim, Teknoloji, Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Yeo Bee Yin imzaladı. Ayrıca Türkiye ve Malezya savunma ve teknoloji şirketleri arasında 14 iyi niyet anlaşması imzalandı.