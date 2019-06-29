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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.06.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Mahalle halkı seferber oldu! 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı

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Mahalle halkı seferber oldu! 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı

Mağaraya düşen ineği kurtarmak için mahalle halkı işte böyle seferber oldu. Yayla sakinleri 4 saatlik mücadele sonunda ineği kurtardıktan sonra büyük sevinç yaşadı.

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Karaster yaylasında 8 metre derinlikteki mağaraya düşen ineği kurtarmak için yöre halkı seferber oldu.

Mahalle halkı seferber oldu 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı
Türkiye’nin en önemli turizm merkezi doğa harikası Uzungöl’e gelen yerli ve yabancı turistlerin yüksekten fotoğraf çekmek için çıktıkları Karaster Yaylasında ilginç bir olay yaşandı. Yaylada otlamak için bayıra çıkan Cemal Bektaş’a ait inek otladığı sırada yaklaşık 8 metre derinliğindeki bir mağaranın içine düştü.
Mahalle halkı seferber oldu 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı
Durumu fark eden yayla sakinleri ineği kurtarmak için seferber oldu. Yayla sakinlerinden Mustafa Şen ve bir arkadaşı halatlara tutunarak hayvanın bulunduğu mağaraya indi. Burada hayvanı her tarafından sıkı bir şekilde bağlayan yayla sakinleri halatı yavaş yavaş çekerek kademeli olarak ineği yukarıya doğru çekmeye başladı.
Mahalle halkı seferber oldu 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı
Yaklaşık 4 saatlik yoğun bir mücadelenin ardından mağaraya düşen hayvan yayla sakinleri tarafından sağlıklı bir şekilde mağaradan çıkarıldı. İneği mağaradan çıkarmayı başaran yayla sakinleri hayvanı kurtarmanın mutluluğunu yaşadı.
Mahalle halkı seferber oldu 4 saatlik mücadelenin sonunda büyük sevinç yaşandı
Arkadaşlarıyla mağaraya düşen ineği kurtarmayı başaran Mustafa Şen, mağaranın şu ana kadar keşfedilmemiş olduğunu, ineğin düşmesi sayesinde mağarayı keşfettiklerini ifade ederek, hayvanı kurtardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

 

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