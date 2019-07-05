LGS tercihleri ne zaman bitiyor? MEB lise tercihleri nasıl yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 1 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 24 Haziran'da açıklanmıştı. Merakla beklenen lise tercihleri de 1 Temmuz'da başlamıştı. Gözler şimdi, LGS tercihlerinin biteceği tarihte. Peki, LGS tercihleri ne zaman bitiyor?
LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı, henüz tercih işlemini yapmayan 8. sınıf öğrencileri, tercihler için MEB'in belirlediği son tarihi sorguluyor. Öte yandan, LGS tercihlerinin nasıl yapılacağı da bazı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte, 2019 LGS tercihleri hakkında tüm detaylar...
Kılavuza göre, öğrencilerden tercihleri 1-12 Temmuz'da alınacak. Yerleştirme sonuçları, 22 Temmuz'da http://www.meb.gov.tr ve https://eokul.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecek.
LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ
Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 29 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak ve sonuçlar 5 Ağustos'ta açıklanacak. Başvuruları 5-8 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci nakil tercihlerinin sonuçları ise 10 Ağustos'ta belli olacak.
Boş kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il veya ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları, 19-23 Ağustos'ta alınacak.
Yatılılık başvuruları, 26-29 Ağustos'ta yapılacak. Nakil komisyonlarının yerleştirmeleri 6 Eylül itibarıyla tamamlanacak ve yeni eğitim öğretim yılı 9 Eylül'de başlayacak.
LGS TERCİLERİ NASIL YAPILIR?
LGS Tercih robotu, tercihlerin yönlendirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. LGS tercih robotunun kullanımı için uzmanlar da öneri de bulunuyor.
Bu sene sınavın kolay olması özellikle yüksek puanlarda yığılmalara neden oldu. Geçen yıla göre 450-500 aralığında öğrenci sayısı çok fazla. Yığılmalar, puanların yükseleceğiyle ilgili kanıt sunuyor. Öğrenciler, sonuç belgesinde puanları çok yüksek görerek sevinse de yüzdelik dilimler ayakların yere basmasını sağladı. Bu nedenle yüzdelik dilimleri dikkate alarak tercih yapmak daha doğru. Yüzdelik dilimlerde aşağı-yukarı hareketlenmeler olsa da çok sert olmayacak. LGS 2018’de sınava giren öğrenci 971 bin iken 2019’da 1 milyon 29 bine yükseldi. Bu, yüzdelik dilimlerin değerinin geçen seneden daha az olmasına neden oluyor. Temkinli olun ve diliminizden düşük dilimli liseleri de yazın. Örneğin, yüzde 10’luk dilimdesiniz, ön sıraya yüzde 8-9 dilimli lise koyabilirsiniz. Yüzde 10-12 aralığına mutlaka 12’den daha düşük, yüzde 14-15 gibi tercihlere yer verin. Tarihleri iyi takip edin, geç kalmayın. Tercih uzmanlarından ve okulunuzun görevlilerinden destek alın.
MERKEZİ YERLEŞTİRMEDE ÖNCELİK
Merkezi yerleştirme, merkezi sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, sırasıyla 8'inci, 7'nci ve 6'ncı sınıflardaki Yılsonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
TÜM ÖĞRENCİLER YEREL YERLEŞTİRME TERCİHİ YAPACAK
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Geçen yılki LGS yerleştirmelerinde dört dönemde yapılan yerleştirmeye esas nakiller, bu yıl iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak. Ancak, tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek.
Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek. Öğrenciler, ayrıca istemeleri halinde yerleştirmeye esas ikinci nakil başvuru döneminde mesleki eğitim merkezlerini de tercih edebilecek.
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