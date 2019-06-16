LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB tarih verdi mi?
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Merkezi sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak eden öğrenciler, konuya dair bilgi almak adına internette araştırma yapıyor. Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS kapsamındaki merkezi sınavla Türkiye genelinde bin 531 liseye öğrenci yerleştirilecek. Okulların toplam kontenjanı ise 139 bin 660 olarak açıklanmıştı. Söz konusu sınav 1 Haziran'da tamamlandı. Gözler şimdi MEB'in sonuç açıklama tarihinde...
MEB TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sona erdi. Merkezi sınav sonuçları 24 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.
SINAVSIZ YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Sınavsız yerel yerleştirmede, 2018'de ortaokullarda bulunma kriteri bu yıl kaldırıldı. Sınavsız yerel yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanının üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterin de eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak.
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