LGS saat kaÃ§ta baÅŸlayacak? LGS sorularÄ± ile hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor

Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) Ã¶ncesinde Ã¶ÄŸrencilerin merak ettiÄŸi bir Ã§ok konu var. Ã–ncelikle sÄ±navÄ±n ne zaman saat kaÃ§ta ve hangi gÃ¼n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± merak eden Ã¶ÄŸrenciler ayrÄ±ca Ã¶rnek sorularÄ± da araÅŸtÄ±rÄ±yorlar. Peki LGS 2018 sÄ±navÄ± ne zaman yapÄ±lacak? SÄ±nava giriÅŸ belgeleri nasÄ±l saÄŸlanÄ±r? Ä°ÅŸte detaylar

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan 2018 LGS Ã¶rnek sorularÄ±yla birlikte Ã¶ÄŸrenciler sÄ±nav Ã¶ncesinde son hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapma ÅŸansÄ± kazanacak. SÄ±nav hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren Ã¶ÄŸrenciler LGS Ã¶rnek sorularÄ±yla birlikte, sÄ±navda Ã§Ä±kabilecek sorularÄ± Ã¶nceden tahmin edebilecek ve ona gÃ¶re fikir yÃ¼rÃ¼tebilecek. Ä°ÅŸte, LGS Ã¶rnek sorularÄ± ve sÄ±nav tarihi.

LGS NE ZAMAN YAPILACAK?

Liselere GeÃ§iÅŸ SÄ±navÄ± (LGS) olarak 2018 yÄ±lÄ±nda ilk kez gerÃ§ekleÅŸtirilecek olan sÄ±nav, 2 Haziran Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 10.00'da uygulanacak. SÄ±nav, aynÄ± gÃ¼n iki bÃ¶lÃ¼m halinde uygulanacak. Ã‡oktan seÃ§meli 90 soru olacak.

SÄ±navÄ±n birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 09.30â€™da, ikinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 11.30â€™da baÅŸlayacak.

SÄ±navÄ±n, birinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ 50 soruluk sÃ¶zel alandan oluÅŸacak ve 75 dakika sÃ¼recek. Ä°kinci bÃ¶lÃ¼mÃ¼ ise 40 soruluk sayÄ±sal alandan oluÅŸacak ve 60 dakika sÃ¼re tanÄ±nacak.

SÃ¶zel bÃ¶lÃ¼mde, 8â€™inci sÄ±nÄ±f TÃ¼rkÃ§e dersinden 20, din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi, T.C. Ä°nkÄ±lap Tarihi ve AtatÃ¼rkÃ§Ã¼lÃ¼k, yabancÄ± dil derslerinden 10â€™ar olmak Ã¼zere 50 soru; sayÄ±salda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 20â€™ÅŸer olmak Ã¼zere 40 soru yÃ¶neltilecek.

Ä°ki bÃ¶lÃ¼m arasÄ±nda verilen sÃ¼re, Ã¶ÄŸrencilerin ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± gidermesi ve dinlenmesi iÃ§in kullanÄ±lacak. Bu sÃ¼rede Ã¶ÄŸrenciler, okullardan ayrÄ±lamayacak.

LGS SINAV YERÄ° NASIL Ã–ÄžRENÄ°LÄ°R?

TEOG sisteminin yerine gelen ve bu yÄ±l ilk kez uygulanacak olan LGS iÃ§in heyecanlÄ± bekleyiÅŸ baÅŸladÄ±. LGS sÄ±nav yerlerini Ã¶ÄŸrenmek isteyen Ã¶ÄŸrenciler ise e-okul sistemine giriÅŸ yaparak LGS sÄ±navÄ±na nerede gireceklerini Ã¶ÄŸrenebilirler.

E- okul sistemine giriÅŸ yapmak isteyen Ã¶ÄŸrenciler, Ã¶ncelikle TC kimlik numarasÄ±, ardÄ±ndan okul numarasÄ± ve son olarak gÃ¼venlik sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayarak e-okula kolaylÄ±kla eriÅŸim saÄŸlayabilirler.

Ã–RNEK SORULAR YAYIMLANDI

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¶ÄŸrencilerin sÄ±nav hakkÄ±ndaki merakÄ±nÄ± gidermek iÃ§in sayÄ±sal ve sÃ¶zel alanlarÄ±ndan Ã¶rnek sorular kitapÃ§Ä±ÄŸÄ±nÄ± yayÄ±mladÄ±. Ä°ÅŸte o sorular;

SAYISAL ALANDAKÄ° Ã–RNEK SORULAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

SÃ–ZEL ALANINDAKÄ° Ã–RNEK SORULAR Ä°Ã‡Ä°N TIKLAYINIZ

YURT GENELÄ°NDE NÄ°TELÄ°KLÄ° OKUL KONTENJANLARI

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n (MEB) isteÄŸe baÄŸlÄ± merkezi sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak okullar listesine gÃ¶re, TÃ¼rkiyeâ€™de en fazla Ã¶ÄŸrenci sayÄ±sÄ±na sahip Ã¼Ã§ ilde Anadolu lisesi kontenjanlarÄ± diÄŸer lise tÃ¼rlerini geride bÄ±rakÄ±yor. Ä°stanbulâ€™da Anadolu liseleri iÃ§in ayrÄ±lan kontenjan yÃ¼zde 52; Ankaraâ€™da yÃ¼zde 36 ve Ä°zmirâ€™de ise yÃ¼zde 45. ÃœÃ§ bÃ¼yÃ¼k ilde lise tÃ¼rlerine gÃ¶re kontenjanlarÄ±n yÃ¼zde oranÄ± ÅŸÃ¶yle:

Ä°stanbul

Fen lisesi: yÃ¼zde 5

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 52

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 23

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 2

AnkaraÂ

Fen lisesi: yÃ¼zde 20

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 36

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zde 20

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: YÃ¼zde 18

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 6

Ä°zmir

Fen lisesi: yÃ¼zde 13

Anadolu lisesi: yÃ¼zde 45

Anadolu imam hatip lisesi: yÃ¼zdeÂ 17

Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi: yÃ¼zde 20

Sosyal bilimler lisesi: yÃ¼zde 5

BU Ä°LLERDE ANADOLU LÄ°SESÄ° YOK

MEBâ€™in merkezi sÄ±nav kÄ±lavuzunda Ã‡anakkale, Ã‡ankÄ±rÄ±, Ã‡orum, Edirne, Erzincan, Giresun, GÃ¼mÃ¼ÅŸhane, IÄŸdÄ±r, Isparta, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bolu, BartÄ±n, Burdur, KarabÃ¼k, Karaman, Kastamonu, KÄ±rÄ±kkale, KÄ±rklareli, KÄ±rÅŸehir, Kilis, KÃ¼tahya, Mardin, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Trabzon, Tunceli, Yalova ve Yozgatâ€™ta sÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alacak hiÃ§bir Anadolu lisesi yok.