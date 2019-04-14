LGS başvurusu için bugün son gün
SINAVLA öğrenci alan liselere girmek isteyen 8’inci sınıf öğrencilerinin katılacağı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuruları bugün sona eriyor.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, Türkiye genelinde 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Aralarında fen, sosyal bilimler, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin teknik programları ve özel program ile proje uygulayan liselerin olduğu bu kurumlara gitmek isteyen adaylar, başvurularını bu akşam 23.59’a kadar elektronik ortam üzerinden öğrenim gördükleri okullara yapacak. Sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta duyurulacak. Adaylar sonuçlarını 24 Haziran’da öğrenebilecek.
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