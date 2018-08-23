LGS 3. nakil başvuruları ne zaman? 2018 LGS nakil işlemleri
Toplamda dört ayrı dönemde yapılacak LGS nakil yerleştirme sürecinin ikincisi geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. LGS 2. nakil sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrencilerin yerleştirmeye esas 3. nakil işlemlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, LGS 3. nakil başvuruları ne zaman?
MEB'in LGS yerleştirme sonuçlarını açıklamasının ardından herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okuldan başka bir okula nakil olmayı isteyen çok sayıda öğrenci, 3. nakil işleminin başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. İşte, son günlerde yoğun şekilde sorgulanan 3. LGS nakil işlemlerine yönelik merak edilen detaylar...
LGS 3. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, üçüncü ve dördüncü nakil dönemlerinde bir okula yerleştirilecek. Yerleştirmeye esas nakil dönemlerinin üçüncüsü 27-31 Ağustos'ta, dördüncüsü 3-6 Eylül'de yapılacak. Sonuçlar, 3 Eylül ve 8 Eylül'de ilan edilecek.
Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.
Öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil dönemlerinde hangi okulda kaç kontenjanın boş olduğunu görebilecek. Bu dönemde öğrenciler, istedikleri okulların boş kontenjanı olmasa da boşalabilecek kontenjanlar için tercihte bulunabilecek.
BOŞ KONTENJANLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Tercih işlemleri, Bakanlığın "http://www.meb.gov.tr" veya "https://eokul.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. E Okul VBS ekranına giriş işlemi, TC Kimlik Numarası, öğrenci okul numarası bilgileriyle kullanılabilmektedir. E Okul VBS ekranına giriş yapmak için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.
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