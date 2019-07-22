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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.07.2019 - 07:31, Son Güncelleme:

KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

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KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularının yanı sıra burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. YKS tercih sürecinin başlamasına kısa bir süre kala araştırmalarına hız veren üniversiteli adayları konuya dair bilgi almak istiyor. Peki, KYK burs ve yurt başvuruları ne zaman başlayacak?

KYK'nın yükseköğrenim öğrencileri için verdiği burs ve öğrenci kredisinin başvuruları ile yurt başvuruları, üniversiteli adaylarının merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Henüz YKS tercih sürecinin başlamamasına rağmen, pek çok genç bu hususta araştırma yapıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kredi ve burs başvuruları tüm üniversitelerin yatay, dikey geçiş, doktora ve yüksek lisans öğrenci işlemlerini tamamlamasını takiben alınacak. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında KYK burs ve öğrenim kredileri başvuruları, ekim ayının ilk haftalarında başlıyor.

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK yurt başvurularının, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor. KYK'nın 2019-2020 eğitim öğretim yılı için yurt başvurularını alacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok ancak başvuruların, eylül ayının ilk haftası başlayacağı tahmin ediliyor.

KYK’nın yurt ve burs başvuruları hakkında resmi bir açıklama ya da gelişme olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

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