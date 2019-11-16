KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredisi ne zaman hesaplara ödenecek?
Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve krediler için beklenen sonuçların açıklanmasıyla kredi ve bursların hesaplara ödeneceği tarih gündeme geldi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredisi ne zaman hesaplara ödenecek?
Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları, öğrencilerin erişimine açıldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarına öğrenciler internet üzerinden ulaşabiliyor. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredilerinin ne zaman hesaplarına ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, KYK burs paralarının ödeneceği tarih...
Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.
BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?
İlk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılıyordu. Öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılırdı.
Bu yıl; Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.
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