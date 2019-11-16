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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 17:58, Son Güncelleme:

KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredisi ne zaman hesaplara ödenecek?

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KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredisi ne zaman hesaplara ödenecek?

Yükseköğrenim gören öğrencileri maddi yönden desteklemek amacıyla Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs ve krediler için beklenen sonuçların açıklanmasıyla kredi ve bursların hesaplara ödeneceği tarih gündeme geldi. Peki, KYK bursları ne zaman yatacak? KYK kredisi ne zaman hesaplara ödenecek?

Yükseköğrenim gören öğrencilerin burs/kredi başvuru sonuçları, öğrencilerin erişimine açıldı. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yükseköğrenim burs/kredi başvuru sonuçlarına öğrenciler internet üzerinden ulaşabiliyor. Bu gelişmenin ardından öğrenciler, KYK burs ve öğrenim kredilerinin ne zaman hesaplarına ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, KYK burs paralarının ödeneceği tarih...

Öğrencilerin öğrenim kredisi veya bursu, 2020 Ocak itibarıyla lisansta 550, yüksek lisansta 1100, doktorada ise 1650 lira olarak uygulanacak.

BURSLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

İlk defa burs kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı itibariyle (Ocak) ayında ödeme yapılıyordu. Öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6-10. günleri arasında maaşlar yatırılırdı. 

Bu yıl; Taahhütnamesini onaylayan öğrencilere kasım ayı sonunda ekim ve kasım olmak üzere iki aylık ödeme yapılacak.

 

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