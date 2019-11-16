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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.11.2019 - 18:28, Son Güncelleme:

KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır? e-Devlet taahhütname onay ekranı

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KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır? e-Devlet taahhütname onay ekranı

2019-2020 eğitim yılında, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrenciler taahhütnamelerini, e-Devlet aracılığı ile belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlamalı. Peki, KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek?

Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yükseköğrenim gören öğrencilere verilen burs ve krediler için, öğrencilerin taahhütname onaylama işlemini tamamlaması gerekiyor. İşte, KYK taahhütname onayı hakkında ayrıntılar...

Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)

ONAY EKRANI İÇİN TIKLAYIN

VELİ ONAYI

Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ya da babalarının e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.

15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.

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