KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır? e-Devlet taahhütname onay ekranı
2019-2020 eğitim yılında, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs/kredi hakkı kazanan ve kullanmak isteyen öğrenciler taahhütnamelerini, e-Devlet aracılığı ile belirtilen sürenin sonuna kadar tamamlamalı. Peki, KYK taahhütname onaylama nasıl yapılır? KYK taahhütname onayı ne zaman bitecek?
Ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora düzeyinde yükseköğrenim gören öğrencilere verilen burs ve krediler için, öğrencilerin taahhütname onaylama işlemini tamamlaması gerekiyor. İşte, KYK taahhütname onayı hakkında ayrıntılar...
Burs/kredi hakkı kazanan öğrencilerin en geç 19 Kasım saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini okuyup onaylamaları gerekiyor. (Taahhütname onayı e-Devlet mobil uygulamasından yapılamamaktadır.)
VELİ ONAYI
Burs veya kredi tahsis edilen 15-18 yaş arası öğrencilerin anne ya da babalarının e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını tamamlamalarının ardından öğrenciler kendi e-Devlet şifreleriyle taahhütname onayını yapabilecek.
15 yaşından küçük ya da anne-babası olmayan öğrenciler ise kanuni vasileri ile birlikte kendilerine en yakın KYK İl Müdürlüğüne belgeleri ile giderek taahhütnamelerini onaylayabilecek.
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