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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.11.2018 - 23:23, Son Güncelleme:

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) burs desteği almak için başvuru yapan yüz binlerce üniversiteli genç, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Yüksek öğrenim hayatları boyunca KYK'dan burs yardımı almak isteyen öğrenciler, başvurularını günler öncesinde tamamlamıştı. Peki, KYK burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının halen açıklanmaması, bu kapsamda beklenti içinde olan kişilerin merakını daha da arttırıyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, KYK'nın geçtiğimiz yıl burs ve kredi başvuru sonuçlarını hangi tarihte açıkladığını kıyas yapmak açısından öğrenmek istiyor. İşte, KYK burs başvuru sonuçları hakkında merak edilen detaylar...

TARİH BELLİ OLDU MU?

Sonuç açıklama tarihi hakkında herhangi bir bilgi verilmeyen KYK'da, geçmiş yılın sonuç açıklama takvimi ele alındığında gözler kasım ayına çevrildi. Geçtiğimiz yıl KYK burs başvuru sonuçlarının 23 gün içerisinde açıklandığı ele alındığında, bu yılki KYK burs başvuru sonuçlarının 12 ya da 13 Kasım tarihinde öğrencilerin erişimine açılacağı öngörülebilir.

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK?

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

BURSUN GERİ ÖDEMESİ VAR MI?

Kurum gerekli gördüğü takdirde burs alan öğrencilerin belge veya durumlarını araştırabilir. Araştırma sonucunda öğrencinin belgelerinde veya durumunda gerçeğe aykırı bir hususun tespit edilmesi halinde bursu kesilir. Ödenen bursların tamamı öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, 18/01/1997 tarihli ve 22881 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenen esaslara göre tahsil edilir.

Öğrenim görmekte olduğu öğretim kurumundan en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alanların bursları, ceza aldığı tarih itibariyle kesilir. Verilen disiplin cezasının öğretim kurumunca geç bildirilmesi halinde ise cezanın verildiği tarihten sonra yapılan . Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

Öğrenciye burs verilmekte iken, bursun kesilmesini gerektirecek bir durum ortaya çıktığında, bursun kesilmesini gerektiren durumun gerçekleştiği tarih itibariyle bursu kesilir. Bu tarihten sonra ödenen burs miktarları öğrenim kredisi borcuna dönüştürülerek, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre tahsil edilir.

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