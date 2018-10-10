KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? GSB burs ve kredi başvuruları

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na (GSB) bağlı KYK tarafından öğrencilere her yıl burs ve kredi imkanı tanınıyor. Eğitim aldıkları süre boyunca aylık olarak burs ya da kredi alan öğrenciler bu sayede biraz olsun maddi açıdan rahatlıyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl verilecek burs miktarının lisans öğrencileri için 500 TL olacağını açıkladı. Gözler şimdi KYK'dan gelecek "Burs başvuruları başladı" haberinde. İşte, KYK burs ve kredi işlemlerine ilişkin merak edilen detaylar...

BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2018 KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 16 Ekim'de başlayan başvuruların bu yıl da benzer tarihlerde başlayabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair KYK ya da farklı kurum ve kişilerden açıklama olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

BURS MİKTARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye genelinde 150 bin üniversite öğrencisine karşılıksız burs verildiğini belirtti. Erdoğan, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi burs miktarını lisansta 500, yüksek lisansta bin, doktorada bin 500 liraya yükseltme kararı aldık." dedi. Erdoğan'ın konuşmasının tamamı şöyle;

"Önümüzdeki eğitim-öğretim yılı için kredi-burs miktarını lisansta 500 liraya, yüksek lisansta bin liraya, doktorada ise bin 500 liraya yükseltme kararı aldık. Bu rakam, biz göreve geldiğimizde sadece 45 liraydı. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimize verdiğimiz beslenme yardımını da günlük 8 liraya yükselttik. Öte yandan yükseköğrenim yurtlarımızın fiyatlarında bu yıl hiçbir artışa gitmedik. Görüldüğü gibi eğitim-öğretim konusunda pek çok meseleyi çözdük. Bundan sonra kaliteye odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum."

BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

BU KİŞİLER ÖNCELİKLİ OLACAK

KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;

Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.

BAŞVURULAR E DEVLET SİSTEMİNDEN

Yakın zaman içinde başlaması ön görülen KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.

E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.

Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet’e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.

BURS NEDEN KESİLİR?

KYK tarafından verilen burslar öğrenci ile ilgili aşağıdaki durumlar halinde kurum tarafından kesilir;

Başarısız olması,

Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması yada öğretimine bir yıl ara vermesi,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

Kesin hükümle mahkum olması