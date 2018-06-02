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    Kuzey Irak'tan acı haber

    İnan KALYONCU/DHA
    02.06.2018 - 17:04 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlarda, Giresun Eynesilli Uzman Çavuş Hakan Ergin (28) havan saldırısında şehit oldu.

    Giresun´un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber bugün ulaştı. İlçede esnaf olan baba Ahmet Ergin, oğlunun şehit olduğunu söyleyen yetkililere “Vatan sağ olsun” diye karşılık verdi. Şehit haberi üzerine şehidin ailesinin oturduğu apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

    İKİ AYDIR AFRİN'DEYDİ

    Ailede, üç erkek kardeşten biri olan Ergin, asıl görev yeri olan Malatya´dan iki yıl önce geçici görevle Hakkari´nin Çukurca ilçesine gitti, buradan da TSK’nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında görev aldı. Yaklaşık iki ay önce Suriye´nin Afrin bölgesinde görev yürüten şehit Ergin´in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafını “Türkiye Eynesil´e selamlar” mesajıyla paylaşmıştı. Ergin´in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.

    Etiketler: Kuzey ırak , PKK , gündem
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