Kuzey Irak'tan acı haber

Giresun´un Eynesil ilçesinde oturan ailesine acı haber bugün ulaştı. İlçede esnaf olan baba Ahmet Ergin, oğlunun şehit olduğunu söyleyen yetkililere “Vatan sağ olsun” diye karşılık verdi. Şehit haberi üzerine şehidin ailesinin oturduğu apartman ve çevresine Türk bayrakları asıldı.

İKİ AYDIR AFRİN'DEYDİ

Ailede, üç erkek kardeşten biri olan Ergin, asıl görev yeri olan Malatya´dan iki yıl önce geçici görevle Hakkari´nin Çukurca ilçesine gitti, buradan da TSK’nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı harekâtında görev aldı. Yaklaşık iki ay önce Suriye´nin Afrin bölgesinde görev yürüten şehit Ergin´in kendisine ait sosyal medya hesabından tank mermisiyle fotoğrafını “Türkiye Eynesil´e selamlar” mesajıyla paylaşmıştı. Ergin´in naaşı yarın ilçede düzenlenecek olan törenin ardından toprağa verilecek.